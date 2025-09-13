屏縣2男同攤買水果都不拔機車鑰匙 騎錯車鬧烏龍

兩台機車很相似，都沒有拔鑰匙，造成誤騎 ，虛驚一場。（屏東警分局提供）

2025/09/13 11:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉兩名男子到同一個水果攤買水果，貪圖方便都沒有拔機車鑰匙，也都沒有脫安全帽，其中一名男子買完水果騎了其中一輛機車就走，渾然不知騎錯車，直到車主報警，接到警方通知才發現，趕快把機車騎回水果攤交換，結束一場烏龍。

屏東警察分局萬丹分駐所今（13）日表示，近日接獲民眾報案，稱其機車遭人騎走，員警立即前往查處，警員陳彥甫抵達現場後，69歲的許姓報案男子表示，騎乘機車到水果攤買水果時，因貪圖方便未將機車鑰匙拔起來，但買完水果要離開時卻發現自己的機車不見了，心裡很焦急。

這時員警發現水果攤前還有另一台未拔鑰匙、和許男機車外型相似的機車，詢問所有在場人均未發現車主，疑為另一位到這裡買水果的顧客所騎乘的，研判現場遺留機車的車主誤騎別人的機車，於是聯絡63歲的李姓機車主，李男接到警方通知才發現自己騎錯車，連忙將車騎回來交換，還頻頻向許男道歉，也向員警表示感謝，讓人虛驚一場的意外圓滿落幕。

屏東警分局長林明波表示，該案雖未造成財產損失，但若未將車輛鑰匙隨身攜帶可能導致車輛遭竊走而得不償失，切勿貪圖一時便利未拔車鑰匙，謹記「鑰匙帶著走、竊賊偷不走」，以避免類似情況再次發生。

