    首頁　>　屏東縣

    愛妻病逝丈夫捐20萬延續愛心 助屏醫購置醫療器材

    阿龍（右）遵循妻子的遺願，以她的名義捐出20萬元給屏醫購置醫療器材，造福更多病患。（衛福部屏東醫院提供）

    阿龍（右）遵循妻子的遺願，以她的名義捐出20萬元給屏醫購置醫療器材，造福更多病患。（衛福部屏東醫院提供）

    2025/09/12 19:03

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕衛福部屏東醫院近日傳出感人故事。阿龍（化名）在妻子阿嬌（化名）病重住院期間，日夜守護床邊49天，陪伴她走完最後人生旅程，妻子辭世後，他依照遺願以她的名義捐出20萬元購置醫療器材，造福更多病患，將愛化為延續生命的力量。

    今年7月初，阿嬌因突發神智不清送醫急診，檢查後發現罹患骨癌，並已擴散至多個器官，猶如晴天霹靂。住院期間，阿龍幾乎24小時陪伴在側，細心照料生活起居，並不斷低聲與她對話，盼能帶來力量。「這是我們此生最親密的時光，我要讓她知道，我一直都在。」阿龍哽咽回憶。

    隨著病情進入末期，阿龍不忍妻子承受額外痛苦，毅然簽下放棄急救同意書。最終阿嬌在丈夫與醫護團隊的陪伴下安詳離世。阿龍遵循她的心願，將20萬元善款捐贈屏東醫院，用於購置醫療器材，期盼嘉惠更多患者。

    屏東醫院神經內科醫師林勳章指出，阿嬌在治療過程中，展現堅毅的生命力與求生意志，醫療團隊也傾盡全力，並共同見證這段至死不渝的夫妻情。院內關懷師一路陪伴家屬，成為重要的支持；在病患過世後，醫護人員更親赴靈堂致意，展現醫療專業之外的人文關懷。

    「雖然人已離去，但愛會繼續陪伴。」阿龍說，妻子生前最喜歡咖啡、三明治與素食餐點，也常與他小酌高粱酒，這些日常點滴如今都成了永恆記憶。他承諾將帶著妻子的心願，完成兩人共同的旅行夢想，讓愛在人生旅途中持續綻放。

    屏東醫院院長王森稔表示，每天在醫院的角落都不乏動人小故事，這段跨越病痛的深情，不僅觸動醫護與病友，更提醒世人要珍惜當下，把握與最愛之人共度的每一刻。

