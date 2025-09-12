弱勢家庭受惠 屏縣幸福物資銀行獲逾百萬元物資挹注

屏東縣長周春米（左）頒發感謝狀，由全聯實業高屏處區經理曾文伯（右）代表接受。（記者羅欣貞攝）

2025/09/12 18:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣幸福物資銀行今（12）日獲捐一批價值超過100萬元的物資，屏東縣長周春米出席捐贈儀式，感謝全聯慶祥慈善事業基金會展現社會責任與愛心，與縣府攜手照顧縣內經濟弱勢及需要照護的家庭。

屏東縣長周春米表示，在縣農會協助下，去（2024）年在麟洛鄉設立物資銀行倉儲中心，讓各界源源不絕湧入的物資有更好的存放空間，並結合各鄉鎮市據點就近提供民眾便利服務，目前物資銀行設有1處實體店面、1處倉儲中心、2處物資調度總站、15處分站與8處社區服務站。

周春米表示，在丹娜絲颱風重創嘉南地區之際，縣府社會處也從縣內幸福物資銀行調度物資，迅速送達嘉義縣的物資銀行，將善心發揮最大效能，建立善的循環。

全聯慶祥慈善事業基金會今天捐助價值超過百萬元的營養品與民生物資給屏東縣幸福物資銀行，包括亞培安素8400瓶、花王洗髮精1440瓶，以及看護墊3000包。

周春米表示，全聯此次捐贈品項為高單價、詢問度高的物品，物資銀行平常較難募集，且屏東縣高齡人口比例相當高，對於營養品需求較大，將能為長期臥病、年長或經濟困難的家庭帶來實際的幫助與支持。

全聯實業高屏處區經理曾文伯表示，此次捐贈希望能減輕屏東縣內經濟弱勢家庭的照顧壓力，透過物資銀行讓愛心精準送到需要的角落，也藉此拋磚引玉吸引更多企業投入公益行動。

全聯捐贈逾百萬元物資，捐贈儀式今在屏東縣府舉辦。（記者羅欣貞攝）

