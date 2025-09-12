為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    里長伯肢體障礙服務無礙 東港周錦谷獲選特優村里長

    東港鎮下廍里里長周錦谷（右）獲屏東縣特優村里長，今天接受屏東縣長周春米（左）頒獎表揚。（記者羅欣貞攝）

    東港鎮下廍里里長周錦谷（右）獲屏東縣特優村里長，今天接受屏東縣長周春米（左）頒獎表揚。（記者羅欣貞攝）

    2025/09/12 17:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣東港鎮下廍里里長周錦谷肢體障礙行動不便，無礙他熱忱服務鄰里、投入社福的堅強行動力，騎著身障特製行動車為鄉親做事，凡事親力親為，成為社區中溫暖堅定的力量，獲選屏縣特優村里長，今（12）日接受屏東縣長周春米頒獎表揚。

    63歲的周錦谷於2018年獲里民認同當選里長，2022年連任，東港鎮下廍里里民約2000人，他以服務里民為己任，騎著三輪機車和身障特製行動車，配備廣播器，穿梭大街小巷宣導大小事，傾聽里民的心聲，致力讓下廍里變得更好、更宜居。

    周錦谷目前也擔任屏東縣扶助身心障礙者協會總幹事，他說，3歲時罹患小兒麻痺症，導致行動不方便，因為看到有些身障朋友沒有辦法走出來，所以出社會後就一直在服務他們，鼓勵他們敞開心房、不要悲觀，「當里長不會覺得辛苦！」還能以行動力激勵更多身心障礙者參與社會、為鄉里貢獻力量。

    屏東縣政府今天舉辦特優村里長、績優民政人員、資深鄰長暨公共造產績優公所表揚大會，共有56人獲獎；縣長周春米說，村里長是地方最重要的靈魂人物，無論是打掃環境、病媒蚊防治、道路搶修通報或是天然災害的勘查，超過百項大小事務都仰賴第一線的村里長們通報即時訊息，她要向全縣所有為地方貢獻心力的村里鄰長及民政人員們，致上最高的感謝。

    另外，屏東縣2024年度公共造產賸餘9558萬元，績優公所第一名為萬丹鄉公所、第二名內埔鄉公所及琉球鄉公所、第三名為枋山鄉公所及長治鄉公所；枋山鄉濱海遊憩區及內埔鄉納骨堂參加內政部公共造產工作競賽，分獲全國性觀光育樂類及殯葬設施類第一名，各得獎勵金65萬元。

    屏東縣今天表揚今年度特優村里長、績優民政人員、資深鄰長暨公共造產績優公所。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣今天表揚今年度特優村里長、績優民政人員、資深鄰長暨公共造產績優公所。（記者羅欣貞攝）

