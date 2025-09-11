新園鹽埔港路邊遊艇火警 女子縱火原因瞎：飲酒後心情差

屏東新園鹽埔漁港港區聯絡道旁今天凌晨傳出陸上火燒船事件。（消防局提供）

2025/09/11 23:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東新園鹽埔港區聯絡道今天凌晨驚傳有遊艇不明原因起火，雖然火勢馬上就被控制，但因為突然起火又是在陸地上啟人疑竇，警方調查發現1名當時在旁閒晃的女子涉有重嫌，於案發後3小時逮捕，移送屏東地檢署偵辦；沒想到女子犯案原因非常瞎，竟是酒醉心情不好就縱火。

屏東縣消防局今天凌晨3時32分，受理警察局110轉報於新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警，經大隊人馬前往撲救，於4時20分控制火勢、5時48分火勢撲滅，所幸現場無人員受傷。據了解，付之一炬的遊艇約已有8年船齡，船主傳為某飯店業大亨，因已購入更大的新遊艇，委託附近的造船廠出售才會停放該處。

由於時處深夜，且船舶是停在陸地上而非海上，案情與以往火燒船有異，警方啟動調查，並即調派警力調閱周邊監視器清查是否有可疑人車。經檢視相關畫面後，發現1名形跡可疑女子案發前在附近徘徊，清晨6時許前往查緝，將涉案陳姓女子帶回偵辦，訊後依刑法公共危險罪移送屏東地方檢察署偵辦。陳女坦承因心情不好才會酒後犯案，並不認識船主，船遭燒毀可說是無妄之災。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

