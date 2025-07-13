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    屏東聖帝廟暖壽晚會 千隻枝仔冰免費吃

    屏東聖帝廟暖壽 千隻枝仔冰免費吃。（記者葉永騫攝）

    屏東聖帝廟暖壽 千隻枝仔冰免費吃。（記者葉永騫攝）

    2025/07/13 12:59

    〔記者葉永騫／屏東報導〕7月18日是關聖帝君生日，屏東聖帝廟慈鳳宮今晚7點在屏東市永福路聖帝廟前廣場舉辦晚會暖壽，提供1000隻的枝仔冰免費給民眾吃，生日當天則是無限量供應給祝壽的民眾，吃冰「吃免驚」，讓大家都清涼一下。

    聖帝廟總幹事莊永表示，今年的關聖帝君生日董事會決定以更親民的方式來為神明祝壽，今天晚上7點舉辦晚會邀請了美金幼兒園、唐榮國小、知名社團來表演，為神明先暖壽，現場提供1000枝的枝仔冰給大家免費品嚐，限定只能現場食用，不能攜帶回家，現場發完為止，18日當天則是無限量供應，只要到到廟裡來就能免費領取，現場有工作人員負責發給，現場能吃多少就給多少，讓人「吃免驚」，來歡迎大家一起為神明祝壽。

    莊永說，屏東的天氣炎熱，吃冰最消暑，神明生日是快樂的日子，因此決定與更多的民眾一起同樂，所以董事會決定讓大家一起來慶祝，但考量晚上吃太多冰對身體不好，所以今晚有限量，18日當天則是沒有限定，讓大家都能快樂的吃冰，而祝壽的活動則正常舉辦，由於關聖帝君被認為是武財神，也祝福信徒能心想事成、財運亨通。

    屏東聖帝廟慶關聖帝君生日， 千隻枝仔冰免費吃。（記者葉永騫攝）

    屏東聖帝廟慶關聖帝君生日， 千隻枝仔冰免費吃。（記者葉永騫攝）

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