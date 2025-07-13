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    首頁　>　屏東縣

    新店勇消才因搶救遊客犧牲 墾管處將罰恆春闖禁區受困釣客

    墾管處早已設置圍籬及告示牌嚴禁進入。（記者蔡宗憲攝）

    墾管處早已設置圍籬及告示牌嚴禁進入。（記者蔡宗憲攝）

    2025/07/13 11:23

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮貓鼻頭公園海邊2名釣客違規闖入禁止區域，12日晚間因漲潮受困礁岩，險象環生，墾丁國家公園管理處將依法開罰3000元！

    該處濱海區礁岩隆起、暗藏「瘋狗浪」，1987年及2011年均有遊客被捲走的不幸事件，管理處早已設置圍籬及告示牌嚴禁進入。屏東縣消防局昨晚接報後出動恆春、墾丁分隊及第四大隊共5車1艇11人，才順利救回2人，幸無傷亡。新北市新店區廣興橋警消救援翻船悲劇才奪2名消防員性命，社會傷痛未癒，此案再度凸顯民眾漠視安全規範的問題。

    墾管處強調，貓鼻頭濱海區群礁海岸地形險峻，尖突礁岩與突發瘋狗浪風險極高，2名釣客擅闖海濱步道，違反國家公園法禁止事項。管理處將要求消防局提供資料，依法裁罰，並重申民眾務必遵守告示，切勿挑戰危險地帶，以免害人害己。屏東消防局指出，2名釣客因天色昏暗、海水漲潮，困於礁岩無法返回，救援人員冒暗夜海流風險，架設繩索涉水救人，行動驚險萬分。

    新北廣興橋救援意外讓社會見識水域救援的高風險，2名消防員殞命的悲劇猶在眼前，恆春此案雖無傷亡，但釣客的離譜行為無疑為消防員增添不必要負擔。黃基峰表示，現場海況惡劣，幸好救援迅速，未釀憾事。墾管處與消防局呼籲民眾遵守規範，勿於危險時段或地點從事釣魚等活動，並將加強巡查與宣導，嚴格取締違規，確保遊客與救援人員安全。

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    恆春釣客又闖禁區受困。（海巡提供）

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    恆春釣客又闖禁區受困，動用大量人力救援。（屏東縣消防局提供）

    恆春釣客又闖禁區受困，動用大量人力救援。（屏東縣消防局提供）

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