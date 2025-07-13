浮台漂到小琉球 旭東重申「非太陽能板」而是走道板

旭東公司提供走道板特徵供比對。（旭東公司提供）

2025/07/13 09:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕旭東環保科技公司今年四月在佳冬外海測試太陽能板浮台，卻因在丹娜絲颱風前來不及拆除撤回，導致遺留的浮台幾乎全面漂散，其中又以佳冬海岸長達1公里的散落最為觸目驚心，而周遭的小琉球也傳出有浮台沖上岸，但依舊是被「誤認」為太陽能板，對此，旭東公司重申，太陽能板早在颱風前就已拆除收回，絕不可能是太陽能板，且經比對該照片後，就是走道板無誤，已在第一時間清除完畢，但若民眾有目擊不吝告知，將儘速回收。

雖然下至旭東，上至經濟部，通通都已澄清太陽能板已全面在颱風前收回，但至今懷疑旭東或經濟部者仍相當多，逼得經濟部不得不發出措辭強烈的聲明，強調若用聳動不實謠言及假消息進行渲染報導造成大量誤解，後續若再有此種惡意作為，經濟部能源署將向警方報案告發以示警惕。

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旭東的浮台昨天又有浮筒在枋寮外海被發現，而在事發之初就曾在網路瘋傳的浮台「被颱風摧殘有些漂流到琉球美人洞附近水域，有些已經沉沒海底」的傳言，又有捲土重來之勢。

記者詢問旭東公司，旭東公司則回應，被颱風衝擊到小琉球周邊的浮台，已在第一時間就已進行回收，且當時是雇工進行全島大清查，並將零星的數塊回收，至於照片的部分，可從結構比對明顯可看出就是走道板，因材質關係一定是浮在海面，絕非太陽能板，而整個外海部分，因目前海域風浪仍大，現階段可以處理收回的都會盡力處理，若鄉親有發現還請不吝告知。

海巡單位則指出，由於有民眾通報小琉球有疑似浮台的訊息，因此基於岸際安全，全面於巡邏時進行尋查，並未發現有相關所謂的浮台設備。

這張於晚間所照的照片，旭東公司強調是走道板。（翻攝自社群通訊軟體）

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