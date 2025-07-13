墾丁半年連辦五場「音樂祭」救國旅 旅宿業者期盼真有效果....

車城海口的「海口祭」創下萬人朝聖佳績。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/13 08:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣繼本週末（12日）在車城海口的「海口祭」創下萬人朝聖佳績後，將於8月1日在墾丁大灣推出全新音樂品牌「恆春熱」國際音樂祭。這兩場大型活動在暑假接力登場，顯見屏東縣政府力圖扭轉恆春半島觀光低迷現況的決心，透過多樣化的藝文盛宴，期盼為當地旅宿與商家帶來「音浪經濟」效益，但當地居民也擔心半年連辦五場恐「聽覺疲乏」。

面對恆春半島暑假旅宿持續低迷，7月住房率僅約五成出頭、8月訂房仍疲弱不振的窘境，屏東縣政府祭出「雙管齊下」策略。罕見暑假在恆春半島連辦兩場大型音樂活動，更搭配「恆春旅遊購go節」活動，希望刺激民眾重回當地觀光，但從四月份「台灣祭」以來，陸續包括南國音樂節、墾丁song、田馥甄演唱會、海口祭，同質性太高是否造成樂迷聽覺疲乏，帶動觀光效果也令當地擔憂。

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「實在不好意思潑官方冷水!」一名旅宿業者坦言，從四月開始每個月都有「音樂祭」相關活動，且都是偏向獨立樂團性質為主，可以看到效果似乎越來越低，反而是「來恆春擁抱宇宙」、「屏東風域祭」這類活動效果深遠，但縣府卯足全力幫忙恆春半島拚觀光，大家也不好意思多說什麼，只是希望能夠活動類型能夠多元，夠能吸引不同旅遊族群回到恆春半島。

屏東縣長周春米強調，透過多重誘因，搭配音樂盛會帶來的觀光人潮，有效刺激恆春半島的消費與住宿買氣，為在地商家與旅宿業者注入一劑強心針，擺脫暑期低迷的陰霾。八月份的「恆春熱」，受到「台灣祭」活動成功創造熱潮與商機的影響，當地商家與旅宿業者非常期待，希望再掀一波音浪經濟。

墾丁半年連辦五場「音樂祭」活動。（記者蔡宗憲攝）

「海口祭」煙火美麗。（記者蔡宗憲攝）

墾丁半年連辦五場「音樂祭」及市集活動。（記者蔡宗憲攝）

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