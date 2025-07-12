屏東西市場週年慶活動登場 攤商盼重振人潮

屏東西市場努力重生。（記者葉永騫攝）

2025/07/12 15:23

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東西市場開幕即將滿一週年，一年來因為油煙、停車等問題造成生意直轉而下，不少攤商放棄經營，縣府已針對設備問題改善，市場自治會近日則舉辦各項活動來促進消費，獲得不錯的效果，未來希望轉型往美食街及特色市集發展，讓西市場重生。

屏東西市場開幕即將滿一週年，為了週年慶舉辦一連串的活動，從11日到20日消費，滿100元就能集1點，集點就能換禮物，1點送飲料提袋、5點送摸彩券、10點加購冰霸杯只要49元，加購99元帶回超時尚杜邦紙購物袋，今天（12日）下午有青少年組卡拉ok歌唱比賽，明天則是成人組，獎品有9000元不等的消費券，假日也會舉辦特色市集。

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屏東西市場自治會表示，西市場開幕時曾吸引大批的人潮前來，但因為油煙等問題沒有解決、加上攤位規劃、停車等問題，造成人潮大幅下降，攤商收益縮減，不少攤商退出，屏東縣政府今年已決定針對油煙問題進行改善，但還要一段時間處理，為了吸引民眾前來消費，自治會也進行了內部的調整，並且近期也舉辦各項活動和特色市集，明顯獲得不錯的效果，人潮有增加的情況，認為未來應朝著美食街和特色市集來發展，在調整策略及改善設備後，希望讓西市場重返榮光。

屏東西市場的人潮有增加了一些。（記者葉永騫攝）

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