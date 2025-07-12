東港農區迎王今登場！薛府大千歲遶境賜福 今晚燒王船

薛府大千歲王駕駕臨。（記者陳彥廷攝）

2025/07/12 13:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕每3年1科的屏東東港迎王列屬「國家無形文化資產」，其中王船為儀典中最重要的法器，為傳承及保存文化，屏東縣政府與文化部攜手打造「屏東王船館」，而其實在每次迎王後的隔一年，在東港的農區也有一場獨特的「小迎王」，大潭保安宮廟方在全庄茹素6天後，昨天前往大鵬灣迎請大千歲前來巡境賜福，今天將啟程遶境庄頭，晚間將回到請水地點燒化。

東港大潭的迎王因為小而美且獨樹一格，固定在東港迎王後一年的農曆6月17日到大鵬灣「請水」，而為淨化全庄迎請大千歲巡狩，整個庄頭得茹素1個禮拜，並且在農曆6月12日就會以「豎燈篙」作為象徵整個迎王開始。

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接著則是少見的「煮油淨宅」，由3個人組成的隊伍，在王駕駕臨前就要淨化全庄，而淨化的物品竟是煮滾的熱油，執事人員抬著油鍋，巡視庄內每間家戶，在家戶貼上符令後，就會以樹枝沾油鞭甩淨化，連國小校園也不例外，準備迎請王駕前來驅除魑魅，巡境賜福。

整個儀式前前後後共有7個儀式，今天中午已啟動遶境儀式，並會在下午開始舉辦「和瘟押煞」的儀式，晚間6點開始「贊普」，7點則「過平安橋」，隨後於晚間10點將回到大鵬灣「送王」，由於也在大鵬灣畔即廣義的海邊，同樣是以王船載送大千歲返天庭繳旨，但船身為紙質。

大潭迎王同樣以王船作為千歲爺返天庭繳旨的法器。（記者陳彥廷攝）

燈篙豎起也代表迎王即將展開。（記者陳彥廷攝）

煮油淨宅儀式。（記者陳彥廷攝）

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