墾丁凱撒飯店疑食品中毒案「無罪」羅生門 遊客力挺當地續消費

墾丁凱撒飯店因疑似食品中毒案引發關注，但遊客未怪罪飯店，強調對墾丁旅遊信心不減。圖為飯店餐廳生意仍佳。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/12 11:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁凱撒飯店因疑似食品中毒案引發關注，屏東縣衛生局調查後確認，檢體驗體與環境樣本均未檢出病原菌，判定無因果關係，食品中毒案不成立。凱撒飯店雖暫未回應調查細節，但透露已全額退費給新北市某公司及台東某社團2旅遊團，遊客不僅未怪罪飯店，甚至部分團員拒絕退款，強調對墾丁旅遊信心不減，未來仍會回訪消費，力挺在地觀光。

據了解，2團體6月底入住凱撒飯店，期間疑似發生食品中毒，屏東縣衛生局6月23日接獲高雄市衛生局通報後，立即展開調查。衛生局採檢5名發病者及8名廚工檢體，皆呈陰性；環境檢體4件及食餘檢體8件，亦未驗出病原菌。衛生局綜合報告與事證，判定凱撒供應食品與疑似中毒無關，排除食品中毒可能。業者雖被查出刀具未分隔、調味品未標示及熟食區天花板不潔等缺失，已即刻改善並完成清消，6月25日獲准恢復供餐。

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然而，事件背後疑點仍存。據悉，兩團體除在凱撒用餐外，另有其他團菜餐廳行程，但目前僅凱撒接受檢驗，其他業者未被要求送驗，事件真相成羅生門。衛生局表示，將持續加強轄內餐飲業稽查，確保食品衛生。同時提醒民眾，無論外食或自煮，應遵循「五要原則」：勤洗手、選新鮮食材、生熟食分開、注意保存溫度、徹底加熱，以防食品中毒。

屏東縣衛生局強調，維護民眾飲食安全為首要任務，呼籲餐飲業者落實衛生管理，共同守護墾丁觀光招牌。也提醒民眾，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所的衛生狀況，避免生食，食材應充分煮熟，迅速食用完畢，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」的五要原則，預防食品中毒事件發生。

墾丁凱撒飯店疑食品中毒案「無罪」。（資料照，衛生局提供）

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