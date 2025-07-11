巢箱助領角鴞「安心成家」 鶵鳥大眼直盯屏科大研究人員萌翻天

超萌雛鳥。（屏科大鳥類生態研究室提供）

2025/07/11 23:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學野生動物保育研究所2021年發起「守護億隻鴞」計畫，在無毒農園旁架設巢箱，吸引領角鴞進「住」，獲得生態界大獎《遠見雜誌》USR評比「生態共好組-楷模獎」。研究過程中，為調查領角鴞「成家」狀態，發現不少幼雛超圓大眼直盯著的，超萌神態融化眾人。

「守護億隻鴞」計畫最初由屏科大野保所孫元勳教授團隊執行，長期投入猛禽監測、巢箱架設、田間巡查與教材開發等實務工作，實踐從校園服務擴展到國小教學及農村場域的多元參與，協助棲地復育與跨單位溝通，已於屏東、台南、台中等地農田設置超過100座貓頭鷹巢箱，成功記錄53處繁殖案例，部分地點更已連續4年穩定繁殖。

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「守護億隻鴞」計畫今年邁入第5年，現由屏科大野保所洪孝宇助理教授及農學院生物資源博士班林惠珊接棒帶領團隊，除了學界，遠雄人壽也投入企業志工參與巢箱彩繪、農地巡查、基地參訪與無毒農產採購，讓生態議題逐步融入企業文化與生活價值。

林惠珊說，生物防治既可減少周邊農田鼠害，又能提供棲地，因此引進國外行之有年的巢箱，吸引領角鴞進駐，感謝願意配合不使用老鼠藥的農友讓他們設置巢箱，這樣長期性的計畫仍有很大擴展空間，盼繼續能投入資金、服務、結合社區，為台灣農村生態與物種保育打造更具韌性的未來。

有著超大圓眼的領角鴞成為學生辛苦調查過程中最療癒的時刻，原來，為調查巢箱是否真的領角鴞成家，曾發現一窩4隻幼雛，超萌大眼直盯盯看著學生，讓他們快要融化，直喊「超萌」

銜鼠入住的領角鴞。（屏科大鳥類生態研究室提供）

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