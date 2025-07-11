周春米低調勘災 屏東農民盼擴大補助

屏東縣長周春米勘查苦瓜園。（簡天屏提供）

2025/07/11 13:20

〔記者葉永騫／屏東報導〕丹娜絲颱風帶來強風豪雨造成屏東縣農業損失不斷擴大，縣長周春米今天上午到萬丹等地區勘查香蕉、苦瓜等災情，農民表示，風災後豪雨不斷，造成農田泡水，農作物受損嚴重，希望擴大補助範圍，前萬丹鄉民代表會主席簡天屏建議農作物應該全品項救助。

周春米今天低調勘災，未公布行程，上午在農業處長鄭永裕、縣議員許展維、鄭張常敏、前萬丹鄉民代表會主席簡天屏等人陪同勘查香蕉、苦瓜等農作物，這次的強風豪雨造成香蕉倒伏、泡水嚴重，苦瓜等作物也都受損。

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農民說，香蕉如果沒倒伏，但泡水後爛根，品質大受影響，農民也直接受損，但是政府對農業損失只看有沒有倒伏，並不符合實際的受損情況，而苦瓜雖然是產期末端，但是泡水後植物也受影響，希望政府能放寬救助規定及範圍。

周春米對於農民的要求指示農業處研議，並向農業部反映，必要時縣款也能動用協助農民復耕。

簡天屏說明，這次的天災各種農作物都受損，但現在農業部僅受理香蕉、木瓜、苦瓜、絲瓜及紅龍果作物進行天然災害現金救助及低利貸款，他建議應該全品項補助。

周春米勘查香蕉受損情況。（簡天屏提供）

周春米勘查農田受損情況。（簡天屏提供）

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