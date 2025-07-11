還沒下雨就淹！東港東津里大潮倒灌 成水鄉澤國

車輛經過大成路激起陣陣水花。（葉而項提供）

2025/07/11 11:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港東津里有部分地區是鎮內最低處，有的地方比今天大潮潮位的112公分還低許多，早上東港並未出現明顯雨勢，但東津里以大成路為主的區域，卻已成為水鄉澤國，由於正逢上班時間，車輛行經激起大量水花，連東港特有的黑鮪魚百萬座車「黎阿卡」都有阿伯騎著涉水而過，民眾非常擔心要是再下大雨，後果恐不堪設想。

東港東津里雖然是行政中心所在地，但因為大成路附近地勢為鎮內最低，加上排水系統匯集，平時排水的管道，反成為海水暴潮倒灌回陸地的管道，已長年困擾當地，雖然已進行整治及抽水機部署，但因為海水無孔不入，仍從散佈各處的排水節點倒灌。

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里長葉而項說，農曆六月開始就是年度大潮，還好今天雨勢放緩，只降下小雨，但是上游雨勢太強，整體排水水位高，加上大潮倒灌，因此積水盈尺，車輛行經不斷激起大量水花。

由於下個月是閏六月，葉而項相當擔心，六月的大潮已經延長到5天左右，且明、後天的潮位也與今天差不多，因此很有可能就會出現「晴天淹水」的情形，而下個月也就是原本的農曆七月，以往都是年度最大潮時刻，擔心屆時若又有大雨來襲，後果不堪設想。

大成路積水。（葉而項提供）

積水約在腳踝以上。（葉而項提供）

車輛經過大成路激起陣陣水花。（葉而項提供）

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