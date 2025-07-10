「台灣好行」換新衫 暑期持電子票證享半價

台灣好行新的車身塗裝「TAIWAN ORANGE」正式上路。（記者陳彥廷攝）

2025/07/10 22:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣好行推動15年，已是深受國內民眾出遊信賴的大眾運輸，屏東大鵬灣琉球線及墾丁快線，近期被人發現「換新衣」，原來是觀光署在暑假悄悄引入新的車身塗裝「TAIWAN ORANGE」，簡潔卻又令人耳目一新，民眾見狀直呼「變美也更有質感」。觀光署表示，台灣好行選定路線在暑期使用電子票證即可以半價優惠，歡迎民眾多多搭乘。

為提昇服務及整體質感，觀光署今年推動「台灣觀光品牌3.0」政策，台灣好行部分選中高人氣的墾丁快線、大鵬灣琉球線及日月潭、阿里山等4線優先進行新車體塗裝示範，並推動台灣好行品牌核心的安心感、減法美學與慢移動理念整合。

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據觀光署資料，包括牌告字體及標誌以穩重字體結構傳遞安心感，簡約設計捨去複雜的裝飾，並透過延展、行進箭頭設計展現流暢的慢移動，並融入台灣觀光品牌3.0的標準色「TAIWAN ORANGE」為主要基調。

4條路線7月正式以新塗裝上路，前半白底漸層到後半的嶄新車色展現新氣象，令乘客耳目一新且印象深刻。觀光署大鵬灣國家風景區管理處指出，目前全台灣只有屏東1個縣有兩條新塗裝車身的路線，有時還能見到新塗裝「邂逅」原塗裝同站載客，可說是世代交替。

屏東縣政府指出，台灣好行的選定路線在暑假提供電子票證包括悠遊卡（easy card）、一卡通（iPASS）、icash（愛金卡）、icash2.0（愛金卡）等現場排隊候車刷卡上車半價的價格，屏東部分有墾丁快線、大鵬灣琉球線及墾丁機場快線，歡迎民眾多多利用。

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