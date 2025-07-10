「風颱尾」雨彈炸屏東 來義望嘉教會旁民宅大排擋土牆崩塌

望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌。（江登木提供）

2025/07/10 18:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕丹娜絲颱風已遠颺，但屏東如同被「風颱尾」掃到，全屏東今天雨彈轟炸，不少人直說「比颱風當天還可怕」。來義望嘉教會旁民宅高達約8公尺擋土牆昨天夜間崩塌，雨勢沒有和緩趨勢，望嘉村長江登木擔心會帶來二次傷害。

來義山區過去24小時已降下逾300毫米雨量，望嘉教會對面住戶昨晚7點突然聽到巨大聲響，出門查看發現，教會旁民宅擋土牆從基部破裂，土石坍塌，住戶當時正在上方觀察雨勢，見狀立刻轉身就跑，沒有人員傷亡。

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江登木昨天深夜視察，今天再去到現場發現，崩落掉進擋土牆下方大排水溝的土石越來越多，緊急向鄉公所及縣政府通報，他說，今天早上縣府及公所、代表會還有地方議員等都有到場視察，目前雨勢不停，任何施工都是徒增風險。

江登木說，擋土牆當時並未植筋，連日的大雨過後撐不住破裂崩塌，但雨勢到明天都還會持續，土石阻礙排水的數量增加非常明顯，他擔心繼續滑落，阻塞整個大排，到最後溢淹整個村莊，縣府則預計雨停後緊急派工進場加固。

望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌。（江登木提供）

望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌。（江登木提供）

望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌。（江登木提供）

望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌，所幸住戶見狀立刻撤離。（江登木提供）

望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌，所幸住戶見狀立刻撤離。（江登木提供）

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