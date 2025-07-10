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    首頁　>　屏東縣

    屏縣霧台大武豪雨成孤島村長拍片報平安 屏縣府：部落民生物資足夠

    屏縣霧台鄉霧大二號橋涵管遭沖毀，對外交通受阻。（屏縣霧台鄉大武村長麥庸正提供）

    屏縣霧台鄉霧大二號橋涵管遭沖毀，對外交通受阻。（屏縣霧台鄉大武村長麥庸正提供）

    2025/07/10 15:16

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕豪雨持續，屏縣山區雨勢不斷，從9日０時至今（10）日下午2點，霧台鄉阿禮、神山測站累積雨量都已超過600毫米，大武村因為對外聯絡道路霧大二號橋涵管遭沖毀，居民無法下山，部落暫時成孤島，村長麥庸正早上先是拍了受災影片傳出，引起各界關注，下午又再拍了一段影片報平安，感謝縣府與外界關心。

    屏東縣政府今天下午也說明，霧台鄉大武村為列冊易成孤島地區，鄉公所依規定現地儲備民生物資，經縣府再次與公所確認，公所回報目前大武村民生物資足夠。

    屏縣霧台鄉大武村長麥庸正在下午的自錄影片中表示，感謝外界對大武村的關心，關於部落內兩位重大傷病村民，是以接駁方式由部落青年下山先替他們領藥，目前情況都已經穩定，所以非常感謝大家的關心，也非常感謝屏東縣政府的關心與協助，目前部落在食物上面是ok的，沒有什麼問題，請大家不用太擔心，抱歉造成大家的困擾。

    今天屏縣有包含霧台等9個山地與平地原鄉停班停課，滿州鄉分水嶺部落今天上午預防性撤離，至下午2點共36人撤離，其中12人安置於恆農假期渡假飯店，其餘依親。

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