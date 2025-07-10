大潮遇超大豪雨 東港大成路又積水

屏東東港東津里又再因大潮水漫道路。（葉而項提供）

2025/07/10 13:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是農曆16日，又適逢颱風後引入的西南風，今天早上在屏東下起了超大豪雨特報，沿海低窪的東港鎮，今天清晨的滿潮潮位高達109公分，海水倒灌再加上大雨，是再度讓水漫到大成路，東津里長葉而項表示，明天的潮位更高，擔心若是大雨不停的話，只怕會帶來比颱風還嚴重淹水。

丹娜絲颱風為南台灣帶來強勁風勢及雨量，但屏東因為未觸陸，因此風力不強，而非山區部分的雨勢也未達致災等級，因此當時東津里反而沒有積淹水，如今尾隨颱風而來的西南風，卻是為整個屏東平地鄉鎮降下了比颱風還多的雨量，低窪的東港在滿潮時固定會發生的倒灌，再與大雨強碰，又出現積淹水災情。

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葉而項無奈自嘲，以往大潮都是烈日，所以會出現晴天淹水景象，但今天下雨「就比較不會這麼奇怪」，但由於明天還有雨勢，且潮位更高，他是非常擔心兩者強碰，積淹水災情只怕比颱風還嚴重。

屏東東港東津里又再因大潮水漫道路。（葉而項提供）

屏東東港東津里又再因大潮水漫道路。（葉而項提供）

屏東東港東津里又再因大潮水漫道路。（葉而項提供）

屏東東港東津里又再因大潮水漫道路。（葉而項提供）

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