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    首頁　>　屏東縣

    酒駕累犯判刑6月不准易科罰金要坐牢 提告撤銷處分遭駁

    酒駕男與軍用中型戰術輪車發生擦撞。示意照，非本案肇事車輛。（記者李立法攝）

    酒駕男與軍用中型戰術輪車發生擦撞。示意照，非本案肇事車輛。（記者李立法攝）

    2025/07/10 11:46

    〔記者李立法／屏東報導〕曾姓男子因酒駕被判刑6個月確定，負責執行的檢察官認為曾男屬酒駕累犯，不准易科罰金，曾男須入監服刑；曾男認為檢方處分不當，向法院提起聲明異議，請求撤銷檢方處分，屏東地院認為，不准易科罰金，是法律授予檢察官的裁量權，該處分並無違法或不當，應駁回曾男請求，可抗告。

    曾男去年8月間酒後駕車行經枋山鄉時與軍用中型戰術輪車發生擦撞，警方到場處理並酒測，曾男酒測值達0.71毫克，依公共危險罪送辦後，曾男被判處得易科罰金的6個月徒以及得易服勞役的3萬元罰金確定。

    負責執行的檢察官認為曾男已第4次酒駕，嚴重危害用路人安全，若不執刑所宣告之刑，難收矯正之效，故不准予易科罰金，要曾男去坐牢。曾男不服檢方處分，向法院提起聲明異議，指檢察官的執行指揮處分不當，請求撤銷該處分。

    屏東地院認為，檢察官審酌相關事由後，不准曾男易科罰金，其裁量依據與事證相符，符合刑法規定的相關裁量要件，並無逾越或超過法律範圍，難認該執行指揮有違法或不當之處，曾男請求實屬無理，應予駁回。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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