藍委快看！旭東海上浮台照片裡「不是光電板」 真相曝光

圖為浮台走道板。（民眾提供）

2025/07/09 22:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕經濟部能源署昨天（8日）澄清，「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」由旭東環保科技公司在屏東佳冬外海進行的試驗場並無光電板落海，不過，在野黨立委今天仍直稱經濟部PO圖上就有殘留光電板，經濟部下午再發新聞稿說，被誤認為光電板的物品是海上浮台的走道板；屏東縣政府官員稽查時，也正巧查到未清除完畢的走道板將開罰。業者發聲明致歉，也說明，所有3120片光電模組在颱風前就已全面收回，現已送回製造商檢傷。

旭東環保科技公司經理楊茹涵指出，岸際部分已清除，如有遺漏請發現的鄉親不吝告知。海面上的部分浮台將待海象平穩即刻出海收回。她說，民眾目睹的黑色網格狀物是浮台的走道板，為公司以高密度聚乙烯（HDPE）生產，無毒，是可百分之百回收再利用的塑料，也是再生水廠或自來水在使用的管材原料，並非太陽能板。

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旭東公司說，1995年成立至今，僅於2000年申請過SBIR計畫及本次經濟部能源署的業界能專計畫「112年度離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，公司自籌款超過補助款，絕非是靠補助款由虧轉盈。去年營業額超過11億元，最大盈餘來自彰濱工業區的浮動式太陽能訂單。

旭東公司說，躋身興櫃受櫃買中心管制，董事選任均依法辦理，邀請曹啟鴻任獨董，主要借重其推動養水種電理念及經驗；選任魯台營，主要是借重其過去對環境保護及綠能經驗，希望在產業發展時兼顧環保。

屏東縣政府官員巡查發現的遺留物，就正好是浮台走道板。（屏東縣政府提供）

浮台走道板，紅圈處。（記者陳彥廷攝）

清除作業。（記者陳彥廷攝）

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