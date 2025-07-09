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    屏縣霧台等9鄉明停班停課

    屏縣9鄉明天停班停課。（屏東縣政府提供）

    屏縣9鄉明天停班停課。（屏東縣政府提供）

    2025/07/09 19:44

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕受到低壓帶及西南風影響，南部地區可能出現大豪雨情形，中央氣象署今（9日）下午啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，屏東縣政府立災害應變中心擴大三級開設因應，考量丹娜絲颱風後連日雨勢不斷，山區土石含水量高，恐有落石崩塌危險，宣布霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹等8個原住民鄉以及滿州鄉，明天（10日）停止上班上課。

    縣府評估山區邊坡不穩定，今晚9時起，將針對泰武鄉鄉道屏106線往舊武潭（往佳興部落至舊武潭部落聯絡道路前）、春日鄉鄉道屏146線（後山部落聯絡道路）、三地門鄉鄉道屏31線往德文部落方向等路段實施預警性封路，請部落居民注意改道行駛。

    交通船部分，縣府也連繫各交通船業者了解航運狀況。據中央氣象署藍色公路東港小琉球海域海象預報，明天白天6時至18時浪高小於1.3公尺風力4級減至3級，除了琉興航運（公船）歲修未行駛，目前各業者航班不受影響，正常行駛。

    縣府於今晚7時成立「0709豪雨」災害應變中心擴大三級開設，全面提升警戒與防範，尤其山區連日來土石含水量幾已達飽和狀態，縣府特別要求各原鄉公所務必注意轄區內土石流狀況，嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，並做好預防性撒離準備。

    依中央氣象署預報資料，原鄉明（10日）累計雨量最高達400毫米，因此縣府決定包含霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等9個鄉明日停止上班、停止上課。

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