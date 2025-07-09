屏東海上浮台沖上岸 旭東：3120片光電板6月底已全面回收

浮台清除作業。（記者陳彥廷攝）

2025/07/09 19:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕旭東環保科技公司負責執行的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫，因受丹娜絲颱風侵襲導致部分浮台漂流至佳冬、枋寮及高雄市林園區海灘甚至小琉球海域，引來大眾關注。縱使經濟部已出面闢謠上方絕無光電板，但國民黨立委直到今天都還誤認浮架的走道就是光電板殘骸，對此，旭東環保科技公司今天到場清除，經理楊茹涵回應，這次在海上組裝的3120片光電模組，在6月底前就已全數拆除收回，沒有任何一片掉在海裡。

旭東環保科技股份有限公司經理楊茹涵到場即指出，浮台在拆除過程中，受到颱風影響，因此有約40%的浮台未拖回，因此散落高屏沿海，造成民眾不便，向社會大眾致上最深的歉意。她說，浮台今年4月完成組裝後拖航至海上預定作業區，並以海事工程船進行太陽能光電模組的安裝，之後持續調校浮台及錨定系統。

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不過，旭東公司在6月西南氣流時，觀測到浮台連結架的部分耐候程度未達現場考驗，考量颱風季即將到來，恐造成浮台模組損壞或外漂風險，6月下旬即開始安排回收，在今年6月28日起全面移除浮台上的太陽光電模組，至於本次漂流的浮台，因拆除需耗費較多工時，在颱風來臨前因海象劇烈變化，僅完成60%左右的浮台回收作業。

雖然昨天經濟部已發出澄清文，但坊間太陽能板仍有殘留或掉落到海中的質疑聲不斷，旭東今天則強調，照片所見者為「HDPE」材質浮台的走道板，且因太陽能板價格較高，早就在6月西南風來襲時依觀測結果決定拆除，因此進行逆向順序的拆除作業，該公司並再度強調，沒有太陽能板掉在海裡面，不會傷害到民眾或漁民，所收回的太陽能板均已交給製造商「安集」進行檢傷。

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