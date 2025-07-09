開罰了！旭東光電浮台殘骸清不完 屏縣府一件罰6000

旭東公司離岸太陽光電浮台遭丹娜絲颱風重創散落漂流，雖緊急進場清除，但未在屏東縣府限期48小時內清除完畢，將依法裁罰每件6000元。（記者陳彥廷攝）

2025/07/09 17:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕旭東公司執行經濟部「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，遭丹娜絲颱風重創散落漂流，旭東公司雖緊急進場清除，但屏東縣政府今天表示，業者並未在縣府限期48小時內清除完畢，將依法裁罰每件6000元，並停止旭東公司使用該海域3個月。

屏縣府農業處及屏東環保局在48小時期限屆滿到場稽查，由於現場仍發現少部分未清除，縣府將依相關法令裁罰。

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屏縣府說明，經濟部核准旭東公司執行計畫後，該公司依「近岸海域及公有自然沙灘獨占性使用管理辦法」向縣府申請取得計畫作業海域。因為散落岸邊的浮台結構物未於期限內清理完畢，縣府依同法第16條第1項第3款規定，使用行為對公共通行或公共水域使用有加重影響之虞，期限屆滿仍未改善，將裁處旭東公司停止使用3個月，此為最長停止使用期限。

此外，屏東縣環保局接獲農業處通知後，稽查人員將以最快速度前往現場巡查，一旦發現岸邊仍有未清除完畢的浮台結構物，將依廢棄物清理法第27條第2款規定，每件裁處最高罰款6000元，按件處罰。

至於少數在海上作業範圍周邊的浮台結構物，由於目前仍有颱風過後的西南浪流，將依水利署「海岸防護及環境復育規劃參考手冊」，待浪高不超出1公尺時，請廠商派作業船舶出海移除。

旭東雖趕工清除，但仍有浮架散落。（記者陳彥廷攝）

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