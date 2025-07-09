躲開豔陽！ 墾丁觀光雙層巴士週五、六載客吹夏夜晚風

屏東縣政府交旅處今（9）日宣布，「星夜南方行雙層巴士」將於7月18日啟航。（記者羅欣貞攝）

2025/07/09 13:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府將在墾丁推出觀光創新嘗試，於今夏啟動「星夜南方行雙層巴士」，帶領 遊客躲開夏日毒辣太陽，在夏夜晚風吹拂下感受墾丁魅力，巴士從7月18日起至8月30日每週五、六晚上6點至8點30分推出兩梯次行程，即日起開放報名。

屏東縣政府交旅處今（9）日宣布，「星夜南方行雙層巴士」將於今年夏季正式啟航，打造南方專屬的夜間風格旅遊體驗，活動由屏東縣政府與在地店家合作，結合恆春至墾丁的雙層巴士搭乘與精選合作店家，帶領全台旅人感受屏南夏夜魅力。

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交旅處副處長張瑞裕說明，「星夜南方行雙層巴士」從恆春警察分局旁出發，來回行駛至墾丁牌樓旁的大尖山A公有停車場，單程約15分鐘，除巴士體驗，也與恆春與墾丁多家調飲店家合作繪製「旅人地圖」，鼓勵旅客下車後走入街道，探索更多屬於南國夜晚的風味與故事；透過雙層巴士開展夜色旅行，讓民眾在不需自行開車的前提下，安全、安心又盡興地體驗恆春半島夏夜魅力。

活動從7月18日至8月30日每週五、六晚上推出兩梯次，即日起可透過Accupass報名，每人499元，可享雙層巴士點對點接駁與兩杯特色調飲，7月18日首航當日搭乘者更可獲專屬設計的「星夜南方行SHOT杯」。更多活動、交通運輸及觀光旅遊訊息可查詢「屏東旅遊網」、「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」社群粉專。

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7月18日首航日搭乘雙層巴士者可獲專屬設計的「星夜南方行SHOT杯」。（記者羅欣貞攝）

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