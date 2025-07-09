為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    躲開豔陽！ 墾丁觀光雙層巴士週五、六載客吹夏夜晚風

    屏東縣政府交旅處今（9）日宣布，「星夜南方行雙層巴士」將於7月18日啟航。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府交旅處今（9）日宣布，「星夜南方行雙層巴士」將於7月18日啟航。（記者羅欣貞攝）

    2025/07/09 13:43

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府將在墾丁推出觀光創新嘗試，於今夏啟動「星夜南方行雙層巴士」，帶領 遊客躲開夏日毒辣太陽，在夏夜晚風吹拂下感受墾丁魅力，巴士從7月18日起至8月30日每週五、六晚上6點至8點30分推出兩梯次行程，即日起開放報名。

    屏東縣政府交旅處今（9）日宣布，「星夜南方行雙層巴士」將於今年夏季正式啟航，打造南方專屬的夜間風格旅遊體驗，活動由屏東縣政府與在地店家合作，結合恆春至墾丁的雙層巴士搭乘與精選合作店家，帶領全台旅人感受屏南夏夜魅力。

    交旅處副處長張瑞裕說明，「星夜南方行雙層巴士」從恆春警察分局旁出發，來回行駛至墾丁牌樓旁的大尖山A公有停車場，單程約15分鐘，除巴士體驗，也與恆春與墾丁多家調飲店家合作繪製「旅人地圖」，鼓勵旅客下車後走入街道，探索更多屬於南國夜晚的風味與故事；透過雙層巴士開展夜色旅行，讓民眾在不需自行開車的前提下，安全、安心又盡興地體驗恆春半島夏夜魅力。

    活動從7月18日至8月30日每週五、六晚上推出兩梯次，即日起可透過Accupass報名，每人499元，可享雙層巴士點對點接駁與兩杯特色調飲，7月18日首航當日搭乘者更可獲專屬設計的「星夜南方行SHOT杯」。更多活動、交通運輸及觀光旅遊訊息可查詢「屏東旅遊網」、「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」社群粉專。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    7月18日首航日搭乘雙層巴士者可獲專屬設計的「星夜南方行SHOT杯」。（記者羅欣貞攝）

    7月18日首航日搭乘雙層巴士者可獲專屬設計的「星夜南方行SHOT杯」。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    屏東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播