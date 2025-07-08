屏東海生館美女飼育員成熱搜 5萬人按讚想應徵「海豹」

海豹「夏綠蒂」以憨態可掬的模樣擄獲眾人芳心。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/08 08:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東國立海洋生物博物館的海豹「夏綠蒂」以憨態可掬的模樣擄獲眾人芳心，近日更因與美女飼育員「小伶」的逗趣互動，在社群平台Threads上掀起熱烈討論，貼文分享與按讚數突破5萬！網友紛紛留言打趣，直呼「當飼育員太難，乾脆應徵當海豹」，引來海生館Threads小編神回「不夠可愛不能當海豹」！營運海生館的海景公司也趁勢邀請民眾參加每天海豹餵食解說活動，近距離觀賞「夏綠蒂」與飼育員的默契互動。

對於小伶意外爆紅，海景公司低調表示，小伶希望外界聚焦於專業飼育工作及「夏綠蒂」的可愛魅力，而非個人曝光，並盼大家多關注館內其他飼育員的努力。海景公司表示，小伶與「夏綠蒂」的互動之所以引人入勝，源於飼育員與海豹間的深厚默契。海生館飼育員每日為海豹準備四餐，餵食時會進行基本健康檢查，包括檢查口腔是否有蛀牙、前鰭腳有無外傷，以及測量口溫確認體溫是否正常。

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此外，飼育員還會密切監控水溫與環境清潔，每週下水清潔一次，並每月為海豹量體重、檢測糞便，確保無寄生蟲或其他感染問題。這些繁瑣的日常工作，展現了飼育員對海豹健康的細膩把關，也讓「夏綠蒂」得以在健康快樂的環境中成長，成為海生館的超人氣明星。

為了讓健康檢查更順利，飼育員會透過指令動作與海豹互動，例如上岸停留、聽診器訓練、皮尺測量三圍、刷牙及眼睛檢查等，這些互動不僅是趣味表演，更是讓海豹熟悉醫療行為的巧妙設計。海生館還精心設計玩具與遊戲，豐富海豹的行為與環境，進一步提升生物福祉。

飼育員小伶透露，海豹天性膽小怕生，與牠們建立信任需要極大耐心，過程中若海豹出現意外行為，飼育員必須迅速應變、調整互動內容。這種專業與細膩的態度，讓小伶與「夏綠蒂」的互動成為社群焦點，也讓人感受到飼育工作的不易與用心。

對於小伶的爆紅，海景公司強調，飼育員們的專業與付出才是海生館的真正核心。小伶希望大家將焦點放回「夏綠蒂」與其他海豹的日常照護，以及館內飼育團隊的努力。海生館也鼓勵民眾親自走訪，透過餵食解說活動深入了解海豹的習性與飼育點滴。隨著「夏綠蒂」與小伶的互動持續在社群發酵，屏東海生館不僅展現了海洋生物的魅力，更讓飼育員的專業與熱情深入人心，成為推廣海洋教育的絕佳窗口。

海生館海豹飼育員小伶成熱搜對象。（海景提供）

海生館海豹飼育員小伶成熱搜對象。（海景提供）

海生館海豹飼育員小伶相當專業。（海景提供）

海生館美女飼育員小伶成熱搜，五萬人留言要應徵「海豹」。（記者蔡宗憲攝）

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