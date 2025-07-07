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    首頁　>　屏東縣

    旭東環保海上光電遭颱風重創 屏縣府重話「勒令停工」

    海上光電測試遭颱風重創，屏縣府重話「勒令停工」。（記者蔡宗憲攝）

    海上光電測試遭颱風重創，屏縣府重話「勒令停工」。（記者蔡宗憲攝）

    2025/07/07 12:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕旭東環保科技執行海上太陽光電板試驗計畫，因丹娜絲颱風重創散落枋寮、佳冬海岸線，屏縣府海漁所一早已請林邊、佳冬、枋寮、琉球四地港區管理員緊急巡視管區海岸線，發現沿岸散落的大片黑色平台結構，宛如廢墟般橫七豎八堆疊，引發漁民恐慌與不滿。縣府上午態度強硬要求「停工」，並針對旭東提出三大要求改善。

    最新進度顯示，縣府要求旭東在48小時內完成平台結構清理，並立即停止施工。此外，廠商須徹底清除漂至岸邊及海上的所有構件，並重新提報審查，審查未通過前不得復工。海漁所人員表示，巡視中發現漂流構件數量驚人，散布範圍涵蓋數公里海岸，若不及時處理，恐釀更大事故，甚至影響海洋生態。縣府農業處強調，漁船安全為首要考量，若廠商未達標準，將依法開罰並暫停計畫，態度堅定不移。當地漁民則憂心忡忡，盼望早日清除障礙，恢復正常作業。

    目前，屏縣府已啟動緊急應變機制，派員與廠商合作清理沿岸浮台碎片，同時加強海域監測。一名綠能光電評論員也分析，台灣海岸颱風頻仍，離岸風電及太陽能計畫並不適合，技術與安全的平衡將是未來發展關鍵。

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    颱風重創離岸太陽光電浮台！設施殘骸滿佈屏東海岸

    海上光電測試遭颱風重創，殘骸佈滿海岸線。（記者蔡宗憲攝）

    海上光電測試遭颱風重創，殘骸佈滿海岸線。（記者蔡宗憲攝）

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