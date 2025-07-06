2天暴雨600毫米 屏東牡丹溢堤道路待天候許可搶通

屏東牡丹東源村哭泣湖傳出暴雨後湖水溢堤阻路，下午雨勢漸緩後，水已退去，但泥土殘留仍無法通行，路權單位將在天候許可下儘速搶通。（屏縣府提供）

2025/07/06 23:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中颱丹娜絲為恆春半島帶來豐沛雨量，據氣象署資料，屏東牡丹今天上午10點到11點降下77毫米的可怕雨勢，而前48小時更已合計降下逾600毫米雨量，其中牡丹東源村的哭泣湖傳出暴雨後湖水竟溢堤阻路，下午雨勢漸緩後，水已退去，但泥土殘留仍無法通行，路權單位將在天候許可下儘速搶通。

今天恆春半島傳出多處災情，包括港口溪及上游欖仁溪都有溪水溢堤導致水漫道路，連墾丁大街到船帆石的路段都一度出現腳踝高度的積水，不過，下午恆春半島雨勢稍緩，積水大部分已退去。

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據氣象署資料，目前居全台雨量之冠的第七河川分署牡丹測站，今天已降下469毫米，前48小時則是降下602毫米，今天的最大值則是出現在上午10點到11點，共降下77毫米，水量之多令人咋舌。

屏縣府晚間統整，東源村路段尚無法通行，道路封閉，呼籲用路人暫勿前往，相關單位將視天候狀況儘速搶通；船帆石往墾丁方向至福容飯店前已無泥流且無積淹水狀況；滿州港口橋附近道路積水已退。

屏東滿州港口橋附近道路積水已退。（屏縣府提供）

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