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    首頁　>　屏東縣

    丹娜絲颱風》屏東市區風雨小 百貨17:00提早打烊

    屏東市百貨公司今天正常營業，但仍要視下午風雨 狀況調整時間。（記者羅欣貞翻攝）

    屏東市百貨公司今天正常營業，但仍要視下午風雨 狀況調整時間。（記者羅欣貞翻攝）

    2025/07/06 16:46

    首次上稿 13:32
    更新時間 16:46（新增提早打烊）

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕丹娜絲颱風來襲，屏東縣今（6）日停班停課，屏東市區中午前風雨並不大，主要的百貨業者屏東太平洋百貨、環球購物中心屏東店均正常營業，中午前已經陸續出現逛街人潮；不過業者也指出，營業情況還是要視下午的風雨決定。兩家百貨業者下午考量顧客與員工安全後，均宣布今日營業至下午5點。

    「百貨公司有開嗎？」許多屏東市居民今天上午見風雨不大，關心起百貨商場的營業時間，準備出門逛逛覓食；百貨龍頭屏東太平洋百貨營業前就透過臉書等社群平台公告，本館、二館及屏東驛站商場、潮州驛站商場正常營業，時間從上午10點30分到晚上10點，部分專櫃則有調整時間。

    業者說明，和一般週末假日比起來，今天上午人潮沒有特別多，但預估中午過後出外用餐者會增加，不過仍要視下午風雨狀況，考量顧客和員工安全，營業時間也會視風雨狀況調整。

    同樣位於市區的環球購物中心屏東市店今天也正常開館，除了覓食、購物，也有不少民眾到影城看電影，業者也表示，因為颱風已是中颱，會視風雨狀況討論調整營業時間。

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