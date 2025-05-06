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    首頁　>　屏東縣

    檸檬嚴重落果恐減產逾5成 農糧署屏東勘災籲農民盡速通報

    屏東縣是檸檬重要產區，產地傳嚴重落果。（圖由立委鍾佳濱服務處提供）

    屏東縣是檸檬重要產區，產地傳嚴重落果。（圖由立委鍾佳濱服務處提供）

    2025/05/06 18:47

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕年初至3月天氣忽冷忽熱，影響農作物生長，台灣檸檬生產重鎮屏東縣傳出遲發性災損，落果嚴重恐減產5成以上，農民盼政府給予現金救助；農糧署副署長陳啓榮今（6日）至九如鄉勘災時，呼籲農民盡速向鄉鎮公所通報。

    為屏東檸檬農求解方，立委鍾佳濱接獲農民陳情，4月27日前往九如、長治會勘，今天下午邀集農業部農糧署、農改場、九如鄉公所與九如農會，前往農園現勘，研擬協助措施。九如鄉農會總幹事龔泰文指出，檸檬農損恐達5成以上，盼政府能加速勘災速度，予以現金救助。

    農業部農糧署副署長陳啓榮表示，屏東縣是全國檸檬重要產地，占比67%，去年1至3月平均溫度攝氏21.1度，今年1至3月平均溫度提升至21.68度，0.5度的落差足以造成嚴重傷害。

    屏東種植檸檬的鄉鎮包括九如、鹽埔、里港、高樹、長治，陳啓榮呼籲農民務必盡速至各鄉公所通報，若通報面積超過全縣的6成，才可進行全縣現金補助。

    九如鄉農會推廣部主任龔泰安則提出，今年檸檬春花減產問題，目前已有九如、高樹鄉提出反應，希望里港、鹽埔等鄉鎮能共同提出災損問題。

    高雄區農業改良場果樹研究室副研究員李文豪也說明，種植過程中，要讓植栽不斷有新梢養成，梢要能開花變為熟梢則需5個月以上時間，若現在都沒有新梢，建議農民現在開始補充水和肥料。

    立委鍾佳濱補充，農業需更有韌性，前陣子他則在農業部質詢，未來應推動設施型農業，搭建溫、網室，突破農民看天吃飯的困境，他也建議農業部能調度農業金庫的資金貸款設施，或提出租用設施的補助方案，為農民化解投入大筆資金的問題。

    立委鍾佳濱邀集農業部農糧署、農改場、九如鄉公所與九如農會，前往農園現勘檸檬災損。（圖由立委鍾佳濱服務處提供）

    立委鍾佳濱邀集農業部農糧署、農改場、九如鄉公所與九如農會，前往農園現勘檸檬災損。（圖由立委鍾佳濱服務處提供）

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