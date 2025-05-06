羊隻拍賣價跌32％ 每賣一頭虧4000元 羊農叫苦連天

羊農呼籲民眾多多消費台灣羊肉。（記者羅欣貞攝）

2025/05/06 15:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國內羊隻拍賣價格持續下滑，過去2年每公斤還有約300、400元，但今年1月下滑至263元，上月（4月）更跌到179元，和過去5年均價263.61元相較，跌幅高達32%，羊農哀嘆「每賣一隻就賠4千元！」，不賣也要花飼料錢，「多賣多賠、不賣也賠！」，希望政府伸援，中華民國養羊協會陳情建議5月緊急屠宰500頭羊隻凍存，穩定羊隻拍賣市場價格。

屏縣立委鍾佳濱接獲羊農陳情，今天（6日）在屏東市舉辦羊肉產銷調節及產地認證說明會，邀請農業部畜牧司長李宜謙、技正宋嘉霖以及屏東縣府農業處畜產科長蕭春輝等人出席，聽取中華民國養羊協會理事長鐘承信、常務理事陳燈傳、秘書長蘇瑞娟與來自屏東、高雄與彰化等30多位羊農的心聲。

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國內羊肉以進口為大宗，佔市場約9成，本土僅1成，目前在養頭數約11萬餘頭，產地以中北部為主，屏東肉羊103場、7874頭，乳羊12場、2433頭，分布於鹽埔、長治、恆春等。

中華民國養羊協會理事長鐘承信表示，2020年至2024年國產羊隻拍賣行情5年平均價為每公斤263.61元，但今年（2025年）以來，羊隻拍賣價格持續下滑，1月平均價每公斤263元、2月247元、3月208元，4月更跌到179元，以４月均價179元與5年平均價格263.61元相較，跌幅高達32%。

養羊協會常務理事陳燈傳在屏縣鹽埔鄉養羊約20年，他指出，肉羊飼養成本價約為每公斤230至240元，羊農每賣一頭羊虧損約4000元，若因市場價格低迷，未上市場拍賣，留在牧場還需要飼料費，多賣多賠，不賣也賠。

中華民國養羊協會秘書長蘇瑞娟等人也提出訴求，包括緊急屠宰羊隻凍存，穩定拍賣價格；研擬短期補貼或紓困方案，如去化母羊調節產量；推動國產羊肉產品及羊乳的拓展計劃，提升內需市場；推廣本土羊肉的識別標籤。

農業部畜牧司長李宜謙回應，因為產量增加所以價格下來；針對緊急屠宰羊隻凍存部分馬上辦理，經費雖然沒那麼快撥用，但可回溯至今年1月1日；是否以去化母羊的方式調配產量，則需細部研議，避免大量羊肉流入市場，反而影響價格。在經費紓困上，農業部會大力協助轉介農業金庫等金融單位；同時也會積極擴展羊肉市場，請農科院協助開發新產品，並持續推廣GGM羊乳標章、FGM國產羊肉標章。

屏東縣府農業處畜產科長蕭春輝也補充，屏縣府為推廣羊肉產業，今年6月將於農業物產館針對羊肉辦理推廣活動，同時鼓勵羊農自創品牌，多方宣傳。

立法委員鍾佳濱則指出，農政單位均有編列補助預算，年初被凍結的部分尚須解凍，這部分他會在中央持續追蹤。補助比例的調整、加強推廣宣傳與識別標章的部分，他呼籲農業部要積極辦理，至於南部是否能成立拍賣場，還請農業部針對需求來綜合評估。

羊肉產銷調節及產地認證說明會上，農民踴躍發言。（記者羅欣貞攝）

立委鍾佳濱（右2）、農業部畜牧司長李宜謙（右1）等人聽取羊農心聲。（記者羅欣貞攝）

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