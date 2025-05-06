屏縣調解案件成立率破7成創新高 女性委員持續攀升占比近4成

屏縣潮州鎮調解委員調解成立率高達81%。（圖由屏東縣政府提供）

2025/05/06 13:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣2024年度調解案件成立率突破70%，不僅創下歷年新高，屏東在女性調解委員占比方面也不輸都會區，若與六都相比，僅次於台北市，展現女性積極投入基層司法工作，其中，由女力主席黃曾碧琴領軍的潮州調解委員會，在法務部評鑑中更榮獲全縣第一，成立率高達81%，是地方調解工作的標竿典範。

屏縣府民政處表示，屏東縣去年調解案件成立率首次突破7成大關，共受理6798件調解案件，其中成功調解成立4841件，調解成立率近72%，相較2023年受理7272件、成立4921件，成立率近68%，調解績效明顯躍升。

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其中潮州調解委員會每年調解案件近千件，平均每月處理超過70件，案件類型包羅萬象，其中以車禍案件最多，占約6至7成，其餘包含土地、買賣、工程、債務、租賃、勞資爭議、財產分割、扶養費請求等糾紛，由14位調解委員及3位組員長年扮演著以和為貴的協調角色，成功化解各類糾紛。

潮州調解委員會主席黃曾碧琴擁有27年調解經驗，處理過家產爭議、婆媳糾紛、棄養父母、家庭暴力與受虐等棘手案件，歷練相當豐富，團隊此次獲得評鑑第一的肯定，她也歸功於成員們分工得宜、宣導不遺餘力，而委員間高度的向心力與榮譽感，更是調解成功率居高不下的關鍵，她驕傲地形容，這份榮耀屬於「我們地表最強的團隊」。

「調解不只是講法律，更重要的是看見人與人之間的情緒與關係」，黃曾碧琴指出，雖然案件類型大同小異，但不同人就有著不同的故事，委員們總能以同理心、耐心、古道熱腸等3種特質拉近彼間訴求、拆解糾紛，尤其女性調解委員溫暖、身段柔軟及心思細膩的特質，常能發揮重要作用，讓緊張情勢得以化解。

民政處指出，近3年來屏東縣女性調解委員的比率穩定上升，2022年男性委員202位、女性107位，女性佔34.6%；2023年男性187位、女性115位，提升至38.1%；2024年男性194位、女性122位，更進一步增至38.6%，不僅持續成長，與六都相比表現亮眼，僅次於台北市的41.6%，高於新北市37.8%、桃園市33.8%、台中市33.5%、台南市34.4%及高雄市34.9%，顯示屏東在推動性別平衡上成效明顯，女性也愈來愈積極參與基層調解工作，展現強大公共參與力與社會信任。

潮州調解委員會主席黃曾碧琴（右）與調委會秘書李沛隆（左）。（圖由屏東縣政府提供）

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