夢幻鐵道線成真？屏南觀光鐵道改名再出發 屏南快預留路廊

屏南觀光鐵道仍規劃於內獅車站以南出岔。（記者陳彥廷攝）

2025/05/05 21:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨立法委員徐富癸今天偕立法院交通委員會成員赴屏東考察重要交通建設，包含單車國道等自行車道優化及建置系統、屏南快速公路及屏南觀光鐵道等規劃辦理情形。交通部長陳世凱對相關建議與訴求皆予以正面回應，展現中央推動屏南建設的積極態度，其中曾因公路建設競合而暫緩的「恆春觀光鐵道」，在改名「屏南觀光鐵道」後重啟可行性評估，現已邁入期末報告，交通部強調將儘速報送行政院審議。

據鐵道局資料，可行性研究內容主要規劃從內獅附近至恆春的鐵道系統，採單線電化沿山側闢建，路線自內獅出岔行經枋山、楓港、竹坑、海口、車城、五里亭到恆春，共7座新站及改建內獅的8座車站，長度約40公里，包括逾半路堤及近半的橋梁，沿線主要結合車站布設，增加觀光發展及土地開發的機會。

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此條路線可說是命運多舛，從「恆春支線」的可行性研究開始，到「恆春觀光鐵道」再到現在的「屏南觀光鐵道」，這條被視為補足台灣鐵道史缺頁的「夢幻線」，過程中皆因不同因素而出現未通過可行性研究或是暫緩的情形，「恆春支線」未通過可行性、「恆春觀光鐵道」時期，即因南屏東各項公路建設的競合而暫緩，終在「屏南快」核定後改名「屏南觀光鐵道」並重啟可行性研究。

交通部官員指出，可行性研究中，屏南觀光鐵道路線自南迴線內獅站起，通往恆春，預定新設8座車站，全長約40公里，兼具觀光與區域運輸功能，今年3月13日召開期中報告審查會議，通過修正版本，預計5月底提出期末報告，完成後將儘速報送行政院審議。

據公路局屏南快資料當中，路廊將預留屏南觀光鐵道空間、閃避地質敏感區與土石流潛勢區、避開高價值用地區域及軍事用地、恆春機場範圍，顯示綜整交通建設當中，各單位不再本位主義，以跨局的協調，展現交通建設切中人民需求及兼顧多元運輸交通的核心概念。

出身屏南的徐富癸強調，對家鄉的交通發展責無旁貸。從鐵路、公路到自行車道，他會持續與中央積極協調，讓屏南不再邊緣，為在地創造更安全、更便利、更宜居的交通環境。

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