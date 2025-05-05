枋山公所參訪馬公市公所 凝聚基層治理交流共識

馬公市長黃健忠與屏東枋山鄉長羅金良相見歡，互換地方治理心得。（圖由馬公市公所提供）

2025/05/05 16:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為強化地方行政交流、促進基層治理經驗分享，屏東縣枋山鄉公所由鄉長羅金良率秘書及團隊一行23人，蒞臨馬公市公所進行參訪座談。雙方就市政推動、產業發展與市場經營等議題深入對談，透過經驗交流與實務分享，拓展兩地行政合作的可能性。

座談期間，馬公市長黃健忠致贈以澎湖玄武岩雕製的客製印章，搭配精選在地特色伴手禮，象徵堅實友誼與海島情誼的厚重質感；枋山鄉公所則回贈當地農產特產-芒果乾、鳳梨乾、蜂蜜，以及吉祥物「愛小文」，1隻頭頂芒果的伯勞鳥，展現南方鄉鎮的熱情與創意。雙方在誠摯互贈中交流彼此文化特色，現場氣氛溫馨而融洽。

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馬公市公所近日訪客不斷，繼嘉義縣朴子市長吳品叡、朴子配天宮董事長蔡承宗暨董監事會成員、嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會團隊，以及統百食品股份有限公司總經理何宗桔伉儷等貴賓拜訪市公所後，枋山鄉交流團隊來訪，促成跨縣市多方互動與座談，擴大交流層次，展現地方連結的多元活力。

馬公市長黃健忠表示，枋山鄉與馬公市皆致力於基層治理與在地文化的深耕發展，此次交流不僅增進彼此了解，更形塑互信基礎，為後續合作鋪陳良好契機。市政團隊未來將持續秉持開放態度，廣納各地經驗，攜手推動地方創新與永續發展。此次交流活動圓滿順利，雙方均對未來深化合作充滿信心與期待。

馬公市公所近日熱鬧滾滾，全國各鄉市相繼來訪。（圖由馬公市公所提供）

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