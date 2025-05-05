為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    枋山公所參訪馬公市公所 凝聚基層治理交流共識

    馬公市長黃健忠與屏東枋山鄉長羅金良相見歡，互換地方治理心得。（圖由馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠與屏東枋山鄉長羅金良相見歡，互換地方治理心得。（圖由馬公市公所提供）

    2025/05/05 16:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為強化地方行政交流、促進基層治理經驗分享，屏東縣枋山鄉公所由鄉長羅金良率秘書及團隊一行23人，蒞臨馬公市公所進行參訪座談。雙方就市政推動、產業發展與市場經營等議題深入對談，透過經驗交流與實務分享，拓展兩地行政合作的可能性。

    座談期間，馬公市長黃健忠致贈以澎湖玄武岩雕製的客製印章，搭配精選在地特色伴手禮，象徵堅實友誼與海島情誼的厚重質感；枋山鄉公所則回贈當地農產特產-芒果乾、鳳梨乾、蜂蜜，以及吉祥物「愛小文」，1隻頭頂芒果的伯勞鳥，展現南方鄉鎮的熱情與創意。雙方在誠摯互贈中交流彼此文化特色，現場氣氛溫馨而融洽。

    馬公市公所近日訪客不斷，繼嘉義縣朴子市長吳品叡、朴子配天宮董事長蔡承宗暨董監事會成員、嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會團隊，以及統百食品股份有限公司總經理何宗桔伉儷等貴賓拜訪市公所後，枋山鄉交流團隊來訪，促成跨縣市多方互動與座談，擴大交流層次，展現地方連結的多元活力。

    馬公市長黃健忠表示，枋山鄉與馬公市皆致力於基層治理與在地文化的深耕發展，此次交流不僅增進彼此了解，更形塑互信基礎，為後續合作鋪陳良好契機。市政團隊未來將持續秉持開放態度，廣納各地經驗，攜手推動地方創新與永續發展。此次交流活動圓滿順利，雙方均對未來深化合作充滿信心與期待。

    馬公市公所近日熱鬧滾滾，全國各鄉市相繼來訪。（圖由馬公市公所提供）

    馬公市公所近日熱鬧滾滾，全國各鄉市相繼來訪。（圖由馬公市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    屏東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播