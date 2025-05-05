促南屏東交通平權 屏南快拚分段環評、施工、通車

徐富癸召集交通委員會至南屏東進行交通建設考察。（記者陳彥廷攝）

2025/05/05 16:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨立法委員徐富癸今天率立法院交通委員會成員赴屏東考察重要交通建設，包含單車國道等自行車道優化及建置系統、屏南快速公路及屏南觀光鐵道等規劃辦理情形，交通部長陳世凱親赴現場，並強調中央推動屏南建設的一定以最積極的態度面對，力促交通平權。

屏南快速公路是屏南地區交通提升的關鍵命脈，因恆春半島目前僅台26線作為緊急醫療的唯一道路，平日還要負擔每年數百萬人車潮的交通，更是當地農特產如洋蔥、玉荷包等主要作物銷售幹道，可說是整個恆春半島的「生命之路」，地方期盼多年，如今終於進入「綜合規劃」階段。

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地方對屏南快皆相當關注，除附近相關鄉鎮長，交通部長陳世凱、公路局長陳文瑞及屏縣副縣長黃國榮及立委蘇清泉等也都到場，綜合規劃期中簡報顯示，屏南快總長約65.55公里，建設經費達1744億元，可行性研究已於去年4月9日獲行政院核定，並進入綜合規劃階段，徐富癸也要求環評同步進行，預計今年6月就可啟動第一階段環評，並在明年初提出環說書報審，後續設計與用地取得將耗時約1.5至2年，徐富癸和屏東縣政府皆承諾全力協助，期望盡速開工，最快盼在2027年即進行動工。

屏南快最後定案分為A、B、C三段，從現有台88號快速公路竹田端延伸至台1線枋寮路段的A段，長約27.69公里，新設潮州、新埤及枋寮3個交流道，原竹田終點出口，因應延伸亦改為交流道；B段則自枋寮交流道至台1線楓港溪南側，長約21.43公里，新設枋山及獅子2個交流道；C段自獅子交流道南側至保力溪以北，設有海口及車城兩交流道，長約16.21公里。

徐富癸指出，自己屏南出身，對屏南地區過去面臨交通資源相對不足問題是深有所感，為促進區域均衡發展，他將持續與中央積極協調，讓屏南不再邊緣，為在地創造更安全、更便利、更宜居的交通環境。並加快推動具地方特色與需求的多元交通系統。

由於原本預估到通車將要花費7至10年，對需求孔急的南屏東人是不可承受之重，徐富癸與交通部長陳世凱及屏東縣政府三方達成共識採取「分段環評、分段施工、分段通車」模式，並由公路局優先啟動枋寮至楓港溪最壅塞路段，切實改善交通瓶頸、提升效率，他也呼籲環境部大力協助，縮短冗長的環評期程，並能儘量與分段施工配合，避免長達10年的延宕，加速落實屏南的交通願景。

立委徐富癸與交通委員會成員今天到屏東考察重大建設。（記者陳彥廷攝）

立委徐富癸與交通委員會成員今天到屏東考察重大建設。（記者陳彥廷攝）

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