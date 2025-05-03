驚人空拍照曝光！屏東黑鮪魚觀光季開跑 東港演唱會人潮爆棚

屏東黑鮪魚文化觀光季，大量人潮湧入東港，聆聽海洋音樂會。（屏縣府提供）

2025/05/03 23:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕2025屏東黑鮪魚文化觀光季今晚在東港正式開鑼，首場「海洋音樂會」在萬人歡呼聲中盛大登場，邀請動力火車、王識賢、朱海君、派偉俊等人氣歌手接力演出，現場氣氛嗨翻。屏東縣長周春米指出，適逢第25週年，今年還會首度將實體活動跨海到小琉球舉辦「琉住你音樂會」。

今夜的東港萬人空巷，在東港東新國中前的大馬路，成為滿場樂迷擠爆的廣場，不少外縣市粉絲一早即帶著野餐墊卡位，更有人扛著應援燈牌、身穿偶像應援T恤，尖叫聲此起彼落，熱力四射。周春米到現場與樂迷同樂，同時頒發今年第一鮪的殊榮予「茂豐祥號」及第一鮪買家「澎坊股份有限公司」。

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周春米表示，黑鮪魚文化觀光季舉辦至今已邁入第25年，結合農漁、保育及觀光產業，是全國最長壽的活動之一，也是深受遊客歡迎的旅遊品牌，今年第一鮪總重224公斤，每公斤1萬300元拍出，拍賣總價230萬7200元，統計至今日已捕獲174尾，象徵漁民豐收，也展現黑鮪魚的高經濟價值，「國境之南」海味魅力再次成為矚目焦點。

下場演唱會在小琉球

周春米說，黑鮪魚帶動大東港地區的發展，讓人心懷感恩，因此黑鮪魚季的活動版圖將首度延伸至也是漁船母港之一的離島琉球鄉，將於5月17日舉辦「琉住你音樂會」；每年一開放報名即秒殺的「美食推廣宴」則於6月7日隆重開桌，還有6月14、15於大鵬灣國際休閒特區登場的「大鮪市集」，以及6月21日壓軸活動「經典之夜」，活動多樣且精彩不間斷，歡迎全國民眾到訪黑鮪魚的故鄉，吃到最新鮮也最具生態保育觀念的黑鮪魚，一起沉浸在整個大東港地區的觀光跟文化。

今天的「海洋音樂會」邀請到搖滾天團動力火車、金曲台語歌王王識賢、金曲歌后朱海君、新生代創作才子派偉俊、新生代R&B天花板王ADEN、禁癒系怪美歌手陳泳希，許多粉絲為了支持心儀的偶像早早至現場卡位等候，老中青少都愛的卡司陣容嗨爆東港夜空。

屏縣府表示，活動期間在地業者推出許多優惠，憑摺頁或出示手機官網畫面給店家就可享有優惠，並推出全新設計的「鮪魚造型冰棒」與紀念品「潮鮮袋」保冷袋，民眾可於活動期間每週五、六、日，在東港候船室外購入。縣府也攜手「高鐵假期」推出優惠遊程，帶您前往屏東喝咖啡、吃黑鮪魚；另外，入住指定飯店享高鐵78折起的「高鐵飯店聯票」，以及「高鐵國旅聯票」票券體驗優惠，提供旅客多元、便利的旅遊選擇。

海洋音樂會今天在東港正式開鑼。（屏縣府提供）

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