一度佈滿青苔！ 恆春鎮立泳池「開開關關」惹民怨

恆春泳池近日廠商整理後重新開放。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/04 19:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮立游泳池近年因委外經營問題不斷，近2年營運「開開關關」，近期因為委外關閉3個月，泳池一度佈滿青苔，成績斐然的當地泳隊必須到東港練習才辛苦完成縣運連霸，近日廠商整理後重新開放，恆春鎮公所要求先穩定開放白天時段，盡快恢復夜間使用。

恆春鎮立游泳池曾因免費開放國中小學生使用受好評，近期因為委外經營爭議不斷，先是「夜間關閉」決定遭抨擊，去年12月又因「整修」關閉，但不少民眾認為泳池根本未整修而是放置荒廢，池內長滿青苔，本定時訓練的恆春國中小泳隊選手，僅能平日陸上訓練，主力得每週請假3日跑東港訓練，不少學校更憂心影響這學期的游泳課程。

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一名泳隊學生家長表示，選手們縣運完成10金7銀佳績卻難開心，因為舟車勞頓缺乏練習，成績秒數皆大幅退步，4月份代表屏東縣參加、強度更高的全中運成績恐怕不進反退，非常憤怒公部門的不作為，影響小選手的受教權及體育競技前途，短期只能設法找恆春工商借用室內泳池練習，選手們沒有時間可以無止盡等待。

對於民眾不滿，恆春鎮公所表示，泳池整理後昨起已經正式開放使用，目前開放時間是上午8時到下午5時，公休時間固定都是每周三，當地學校游泳課使用沒有問題，但許多鎮民反映下班後的晚間無法使用泳池，會持續與廠商溝通，希望協調出營運及鎮民權益兼顧的方式，「鎮立泳池主要以服務鎮民為目的。」

恆春泳池一度長滿青苔。（記者蔡宗憲攝）

恆春鎮立游泳池近年因委外經營問題不斷，近兩年營運「開開關關」。（記者蔡宗憲攝）

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