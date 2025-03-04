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    放置祖先牌位5000元搞定 還有地藏王守護

    祖先牌位安放的地點有地藏王菩薩守護。（記者葉永騫攝）

    祖先牌位安放的地點有地藏王菩薩守護。（記者葉永騫攝）

    2025/03/04 20:59

    〔記者葉永騫／屏東報導〕社會環境變動，使得家中設立祖先牌位祭祀的情況愈來愈少，而原有的祖先牌位送往佛寺或納骨塔的情況則是愈來愈多，而價格往往動則上萬到數十萬元，麟洛鄭成功廟不但罕見提供放置祖先牌位服務，並且相當佛心，只收5000元，還有地藏王菩薩守護，讓民眾不會有負擔。

    近年來因為社會環境變動，居住在公寓、大廈無法像居住在透天厝設立祖先牌位祭祀，加上人口減化、傳統宗教習俗改變，因此家中祭祀祖先的情形愈來愈少，而父母親留下來既有的祖先牌位如何處理，成了許多人傷腦筋的問題，由於一般道教廟宇並不提供放置，因此不少人就將祖先牌位送到佛寺，有些則送往納骨塔安置，費用有的是幾萬元，有的是高達數十萬元，價格並不便宜，屏東縣麟洛鄉鄭成功廟為了方便地方民眾的需求，特別設立了一處祖先牌位的安置地點，主祀地藏王菩薩，費用只收取5000元，相當的便宜，也受到地方的歡迎。

    廟方表示，一般的道教的寺廟很少提供這項服務，但因為信徒有需要，因此特別整修了一處地點，讓信徒能夠安心、方便的祭拜先人。

    屏東市公所殯葬管理所長黃昱明說，現在這項需求愈來愈多，因此屏東市新的納骨塔規劃了5600個位置，預計明年納骨塔完工後就能提供民眾使用。

    麟洛鄭成功廟平價提供祖先牌位安放。（記者葉永騫攝）

    麟洛鄭成功廟平價提供祖先牌位安放。（記者葉永騫攝）

    安放在麟洛鄭成功廟費用相當便宜（記者葉永騫攝）

    安放在麟洛鄭成功廟費用相當便宜（記者葉永騫攝）

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