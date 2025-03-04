屏東縣3農會總幹事可能變動 漁會這2區面臨競爭

屏東縣漁會改選，東港及琉球競爭較激烈。（記者葉永騫攝）

2025/03/04 17:05

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣基層農會改選，在選舉出理事長後即將遴聘總幹事，這次因為南州地區、長治鄉、東港鎮在野派獲勝，3個現任農會總幹事可能不再獲聘，將進行變動，而漁會的選舉也即將登場，目前以東港、琉球兩漁會有競爭情況，目前當權派仍被看好。

屏東縣各基層農會選舉爭激烈的高樹鄉、長治鄉、崁頂鄉、東港鎮、內埔地區、南州地區六個農會中，高樹鄉、崁頂鄉及內埔地區三個農會由當權派獲勝，總幹事的變動性不大，而長治鄉及南州地區在舉行理監事改選時在野派驚險翻盤，東港鎮農會也由在野派取得優勢，因此長治、南州、東港3個農會的總幹事都有可能出現變動，換人做看看。

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屏東縣政府農業處表示，南州地區農會總幹事黃俐甄、東港鎮農會總幹事蘇雅苓都是現任績優總幹事，有優先候聘的資格，長治鄉農會現任總幹事陳佾群則不是績優總幹事，今天起理事會選出理事長後，績優總幹事如果沒有被新任理事長聘任，有60天的說服期，要去說服理事，60天後如果再沒有獲得聘任，依法要重新公告遴聘總幹事，所以南州及東港兩名績優總幹事還有努力的空間。

在農會完成改選後，接著漁會改選也要上場，屏東縣有五個漁會，分別為恆春、枋寮、林邊、東港、琉球，目前為止，東港及琉球有出現競爭的情況，但是漁會選舉仍然比較單純，當權派仍被看好，因此變動性可能不大。

長治等三個農會總幹事可能換人。（記者葉永騫攝）

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