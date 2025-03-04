收賄定讞！前琉球鄉長陳隆進判刑22年 「洪大姊」洪慈綪12年

前琉球鄉長陳隆進因受賄判刑22年定讞。（資料照，記者陳彥廷攝）

2025/03/04 12:19

〔記者張文川／台北報導〕屏東地檢署2017年偵辦琉球鄉多起工程弊案，查出琉球鄉前鄉長陳隆進、前縣議員「洪大姊」洪慈綪及其夫婿黃志威，於道路改善工程案共謀收受廠商賄賂360萬元，高雄高分院更一審依違背職務收賄罪，將陳進隆、洪慈綪夫婦3人皆各判12年徒刑、褫奪公權5年，最高法院駁回上訴定讞。

陳隆進共被控12罪，其中11罪共收賄295萬元，已由二審判決有罪確定，合併應執行20年，已入獄，而他與洪慈綪共婦共犯的本件收賄罪，則被最高法院發回更一審，高雄高分院仍判3人皆有罪，洪慈綪夫妻近期須入獄，已發監的陳隆進將由法院另訂合併應執行的刑期。

請繼續往下閱讀...

判決指出，無黨籍的陳隆進於2014年當選琉球鄉長，屏東地檢署偵查發現其涉賄選，提起當選無效之訴，陳隆進在判決定讞前辭職，並投入補選，仍再度當選，但屏檢又發現他涉及多起工程弊案，約談到案後聲押獲准，2017年起訴。

「洪大姊」洪慈綪原本和丈夫合開工程行，2014年因我國漁船「廣大興28號」在公海遭菲律賓軍方砲艇追逐掃射一案發生後，直言敢言砲轟中央而聲名大噪，2014年底當選屏東縣議員，任內卻與丈夫涉及琉球鄉工程弊案而被搜索約談，丈夫被收押、洪慈綪50萬元交保，2018年競選連任失利。

屏檢起訴指出，陳隆進在琉球鄉長任內，於生命園區納骨塔工程與廠商合意圍標，違背職務妨害投票，將工程授權給許姓白手套去指定特定廠商施作，並向廠商收賄。

洪慈綪與擔任工程包商的丈夫黃志威，則是在3年一度的「迎王祭典」的人行環境及道路改善工程標案中，與陳隆進共謀，向廠商收賄360萬元。

一審屏院依收取回扣、妨害投標等罪將陳隆進判處22年徒刑，洪慈綪夫婦依收受回扣罪罪，各判12年徒刑，並沒收360萬元犯罪所得。

高雄高分院二審維持部分、部分改判，最高法院撤銷部分發回更審。高雄高分院更一審改認定陳、洪等人是觸犯違背職務收賄罪，而非第一審認定的收取回扣罪。

更一審認定陳隆進與洪慈綪、黃志威收賄金額達360萬元，痛批曾是國小校長的陳隆進，擔任鄉長卻罔顧琉球鄉民及政府所託，為求取得工程賄款的不法私利，將工程採購案交給特定人士施做並收取賄款，重挫教育家形象，浪費公帑，嚴重損害國家利益、人民福祉，事後否認犯行，態度惡劣，犯罪情節嚴重，應予嚴懲。

更一審也批評洪慈綪利用職務監督之便，與其丈夫、友人共同違背職務收賄，有損官箴，破壞公務正常運作及執行公正性，損及國家利益，犯後否認犯行，態度不佳，未見悔改之意。

更一審認為原審的量刑妥適，故仍維持有罪認定，陳隆進與洪慈綪夫婦3人各處12年徒刑。最高法院認為更一審認事、用法皆無違誤，量刑妥適且已充分說明，駁回被告上訴，全案確定。

前屏東縣議員洪慈綪因收賄判刑12年定讞。（資料照，記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法