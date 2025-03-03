萬巒鄉3連霸 將擁「複刻」六堆運動會金盃

萬巒先鋒堆獲得總錦標三連霸。（記者陳彥廷攝）

2025/03/03 22:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕由客家六堆高、屏12鄉區為主的「六堆運動會」上週末於內埔鄉舉辦，最後由萬巒鄉奪下總錦標，萬巒從58屆開始，已連3屆奪得第一，客家委員會為鼓勵客家後生子弟投入培育運動選手，將「複刻」一個總錦標金盃給萬巒鄉公所，比照世界盃足球賽之前的「雷米金盃」複刻制度，但因為每年舉辦，不只是3屆冠軍，更得要「三連霸」才能取得，難席更高。

由客委會、縣市政府指導、補助，並由地方鄉、區公所舉辦的六堆運動會，將客家六堆以往團練保衛家園的傳統，轉化成為歷史最悠久且盛大的運動會，透過競賽、客家傳統技藝等方式交流，今年邁入第60屆，參加的選手達到8000多人，是歷年最多，其中屬於「先鋒堆」的萬巒鄉，在今年完成歷史性的三連霸，成為保存獎盃新制的第一鄉。

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首屆運動會於1948年即舉辦，到第57屆以前，每年都會由主辦的鄉公所決定總錦標（即冠軍）的獎盃型式，但易隨改朝換代或首長個人意願而決定保存程度，逸失或不知擺在何處者是所在難免，為增進保存程度且提高重視程，在57屆開始，就訂定統一的獎盃格式，下屆則是由六堆唯一靠海的佳冬鄉主辦。

位於內埔鄉的客委會客家文化發展中心指出，經積極尋求各個鄉區的共識，最後也確立比照國際足總世界盃獎盃保存模式，只要連續獲得3屆總錦標就得以永久保存獎盃，目前新規定才上路第4年，萬巒鄉就即刻取得「3連霸」，令人佩服；客發中心說，獎盃為純銅打造，重達20多公斤，設計理念除參考客家盤花以及六環旗外形外，更進一步將客家六堆運動會的象徵圖象融入，像外圈客家花磚象徵64個小庄，中圈12朵客家代表花象徵六堆的12鄉區，內圈的主視覺則是六堆的六環旗，利於各鄉區傳承保管、典藏。

萬巒鄉公所也如其堆名「先鋒」，在保存獎盃「打頭陣」，鄉長林國順為盼儘速拿下獎盃，包括舉辦鄉長盃羽球賽等等，培植鄉內運動實力，在本屆羽球18個組別中，獲得11組第一名，並連新增的「蒔田」（插殃）民俗體育都不放過，請來專門的稻農來指導，整個比賽共獲得近50個冠軍中的第一名，是實至名歸。

先鋒堆的萬巒鄉獲得總錦標三連霸。（記者陳彥廷攝）

萬巒鄉連插秧的民俗技藝都請來資深稻農指導，又快又準的完成，奪下第一。（記者陳彥廷攝）

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