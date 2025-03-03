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    金鑽鳳梨產季來了！量減1成 價格不貴

    金鑽鳳梨產季來了。（農糧署南區分署提供）

    金鑽鳳梨產季來了。（農糧署南區分署提供）

    2025/03/03 17:46

    〔記者葉永騫／屏東報導〕南部鳳梨產季開始了，每年的3月到7月正是金鑽鳳梨的產季，果肉細嫩、汁多味甜，深受國內外消費者喜愛。農糧署南區分署表示，現在正是品嘗金鑽鳳梨的好時期，高樹鄉鳳梨農黃元利說，現在的鳳梨剛生產，雖然甜度較低，但有特殊的風味，在天氣轉熱後，甜度就會上升，會愈來愈好吃。

    農糧署南區分署指出，南部鳳梨主要種植於屏東萬巒、高樹、內埔、高雄大樹、臺南關廟及嘉義民雄、大林等地區，主要產期為3~7月，依序由南而北採收，栽種的品種以臺農17號的金鑽鳳梨為主，其果皮薄、果肉細嫩、汁多味甜，且鳳梨芯可食用，深受國內外消費者喜愛，目前當值金鑽鳳梨產期，酸甜多汁、果香滿溢，嘗鮮正是時候。

    農糧署南區分署說明，鳳梨富含膳食纖維、維生素C、維生素B1、鳳梨酵素及各類微量元素等，食用鮮食鳳梨好處多，挑選鳳梨，以俗稱「鳳梨頭、西瓜尾」為主，鳳梨頭部糖度比較高、口感較甜。

    高樹鄉鳳梨農民黃元利說，現在南部的鳳梨開始生產，今年受氣候影響產量大約少1成，零售價每台斤約20~30元，初期的鳳梨甜度較低帶點果酸味，只要天氣轉熱，甜度就會上升，愈來愈甜好吃。

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