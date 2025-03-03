非法堆置廢棄物製成回填材料 環保公司負責人判1年8月、罰40萬

王姓業者非法堆置廢棄物，判刑1年8月、罰40萬。（資料照）

2025/03/03 11:04

〔記者李立法／屏東報導〕王姓環保公司負責人未領有合法執照，卻非法收取、堆置大量廢棄物並涉嫌加工製成工程回填材料，經檢方偵辦後起訴，屏東地院依非法清理廢棄物罪判處王男有期徒刑1年8個月，併科罰其所屬公司40萬元，可上訴。

檢方調查，王男其及所屬環保公司未領有合法處理、清運廢棄物相關執照，卻自不明管道收取塑膠片、塑膠顆粒、混凝土塊疑似爐渣、白色棉絮狀物、金屬線圈、鋁箔、隱形眼鏡片、藍色塑膠繩、電路板、電晶體腳線夾雜微量玻璃碎片等大量廢棄物，堆置在廠房內。

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檢方並指出，王男涉嫌將非法廢棄物製成回填材料（CLSM），由預拌混凝土車輛載運給道路工程業者使用，供大型管線開挖後回填工程或道路基底層回填等用途，以每立方公尺500元至600元出售牟利，涉違反廢棄物清理法，應提起公訴。

屏東地院認為檢方對於王男涉嫌將廢棄物製成工程回填材料牟利所提事證，過於薄弱，這部份難以定罪，但王男及其所屬公司未具處理、清運廢棄物等相關合法執照卻非法收取、堆置廢棄物等犯行明確，依非法清理廢棄物罪判處王男1年8個月徒刑，併科罰其所屬公司40萬元。

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