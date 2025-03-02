春燕來了！二二八連假逢土地公生 墾丁大街萬頭攢動

南國趴是湧入滿滿人潮。（記者陳彥廷攝）

2025/03/02 23:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣國旅去年歷經低潮，曾是國內旅遊熱區指標的墾丁，更是陷入全年觀光人次僅200萬出頭的困境，不過，今年228連假適逢土地公生日，屏東車城福安宮就湧進大批人潮進香，昨天（3月1日）單日據傳就有高達6萬人到福安宮進香，接續著墾丁晚間的「南國趴」，墾丁大街是萬頭攢動，也讓觀光業者看到寒冬後的曙光。

在疫情後國人出國如同猛虎出閘，也與國內旅遊開始出現排擠效應，而往年曾為國旅龍頭的墾丁，更因消費物價及旅遊環境等長久問題遭網友放大檢視並攻詰，而反映在旅客人數上的就是去年全年旅遊人次僅200萬出頭，回到2000年前的水準。

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屏縣府為提振整體觀光，為傳統春假時節的「台灣祭」打造先遣派對「南國趴」，屏縣府指出，今年適逢台灣祭5週年，因此特別於墾丁大灣草坪舉辦「南國趴」，連假掀起追星潮，為期2天的熱力演出也吸引大批樂迷參與，3月1日由人氣天團玖壹壹與唱作才子高爾宣搖滾魅力的演出，是把現場氣氛推向顛峰。

不僅會場是萬頭攢動，人潮帶入墾丁後也外溢到旁邊的墾丁大街，整條大街在改善人行設施後，連假期間並管制為行人徒步區，整條大街是滿滿人潮摩肩擦踵，讓當地攤販是感慨「久違的春燕終於飛來了！」。

屏縣府指出， 「南國趴」暖身中最受全國矚目的即是「南方大唱」複賽，從20強樂團中決選出10強，最終冠軍將在4月的台灣祭活動現場誕生，代表台灣前往日本神戶音樂祭演出，扶植台灣音樂種子，縣府官員並預告，屏東春天二大音樂品牌「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，將於四月份接續登場，台灣祭年年吸引逾百萬人次前往墾丁朝聖，請樂迷密切注意動態及提早訂房。

屏縣府說，據初步統計，228連假屏東訂房率達到8成甚至8成5左右，在墾丁大街「核心區」部分更是出現滿房的民宿，強調屏東縣政府已準備好全年度的活動等大家一起來體驗，邀請全國民眾多多來來屏東走走。

墾丁大街萬頭攢動，出現難得的人潮。（記者陳彥廷攝）

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