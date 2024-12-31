屏東跨年晚會重磅卡司雲集 人潮湧入現場超嗨

屏東跨年晚會氣氛熱烈。（屏東縣政府提供）

2024/12/31 22:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025「歌舞昇屏 High歌之夜」屏東跨年晚會今晚（31日）7點起在屏東縣立體育館前草地熱鬧登場，重磅卡司輪番登場，精彩的歌舞表演樂翻歌迷，封街市集的美食更是人山人海，氣氛愈晚愈嗨。

屏東跨年晚會由夜貓DJ Dennis和DJ凱莉搭檔主持，邀請韋禮安、小樂吳思賢、柯有倫、竇智孔、U:NUS、陳華、9m88、LCY呂植宇、KAXA、理想混蛋、大成等多位表演藝人，陣容強大，吸引眾多粉絲下午開始便在舞台前方的搖滾區卡位，準備迎接自己喜愛的藝人。

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跨年晚會充滿各種音樂風格的精彩表現，每位表演者帶來不同的驚喜和感動，竇智孔與柯有倫合唱經典作品《扛得住》成為全場大亮點，感染力十足，新生代歌手陳華演唱爆紅歌曲《想和你看五月的晚霞》，氣氛瞬間升溫。

小樂吳思賢帶來新歌演出，展現全方位舞台魅力；靈魂歌手9m88演唱《你朝我的方向走來》，富有情感和獨特嗓音演繹歌曲，人氣樂團理想混蛋以溫暖的旋律與細膩的情感，打動現場觀眾；金曲才子韋禮安則獻唱最令人期待的經典曲目《如果可以》。

今晚11時50分，縣長周春米將率領縣府局處首長一起走上舞台，與觀眾一起倒數計時，施放絢麗的特效火花照亮夜空，期許新的一年，持續打造屏東成為充滿希望的幸福城市。

晚會壓軸則由全創作冠軍男團U:NUS，陪大家迎接2025年第一刻。

屏東跨年晚會，KAXA 演出。（屏東縣政府提供）

屏東跨年晚會，柯有倫演出。（記者羅欣貞攝）

歌迷們開心的聆聽偶像演出。（記者羅欣貞攝）

屏東跨年晚會吸引歌迷參加。（記者羅欣貞攝）

屏東跨年晚會市集湧入人潮。（記者羅欣貞攝）

屏東跨年晚會氣氛超嗨。（記者羅欣貞攝）

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