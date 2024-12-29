萬丹紅豆馬拉松，恆春業者變裝蛤仔湯最吸晴。（記者葉永騫攝）

2024/12/29 18:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕萬丹紅豆馬拉松今天（29日）舉行，吸引了3000人參加，來自恆春的日籍河合家與其他商家組隊變裝成為「蛤仔湯」，參加五公里的馬拉松，特殊裝扮相當的吸睛，不但獲得造型獎，也宣傳墾丁是個好地方，希望大家到恆春玩，而獲得42公里冠軍的洪培堯則認為，萬丹人的熱情讓人印象深刻。

萬丹紅豆馬拉松以村民的熱情、天氣暖和晴朗受到歡迎，吸引了來自各地的跑者前來，來自台中第一次到萬丹參加42公里賽獲得冠軍的洪培堯說，萬丹鄉民的熱情就是跑者最大的動力，經過村落時有很多的村民加油打氣，讓他無形中增加了很多的動力，這次跑3個多小時，成績還算不錯。

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來自恆春的花野井日本料理民宿老闆娘河合理奈則號召了其他的商家，組成「墾丁糟了」造型隊伍，3名大人、7個小朋友穿著「蛤仔湯」裝、扮聖戰士參加5公里馬拉松，格外的吸睛，吸引了許多人的目光。

河合理奈說，近來墾丁觀光受到各界的批評，負面新聞不斷，商家都受到影響，於是與鑫展五金行、小萍的店、易水鴻閣民宿二館、烏布會館等業者決定帶著孩子去路跑，自嘲來拯救墾丁，於是製作出「蛤仔湯」造型，由小女孩扮成聖戰士守護墾丁觀光，表達對家鄉的愛。

萬丹紅豆馬拉松42公里馬拉松前三名。（記者葉永騫攝）

萬丹紅豆馬拉松吸引了3000人參加。（記者葉永騫攝）

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