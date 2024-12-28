屏東落山風藝術季 《渡風者》跨界沙灘火舞 場面絕美

屏東落山風藝術季沙灘表演，晚間在海口沙灘演出《渡風者》火舞大劇。（屏縣府提供）

2024/12/28 22:35

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東落山風藝術季沙灘表演，今晚在海口沙灘演出《渡風者》火舞大劇，邀請到劍舞藝術家蔡宏毅編導，團隊推出全台首度亮相的4米高火焰巨人，更攜手世大運金牌孫家閎打破傳統太極和舞蹈的界線，藉由太極的柔美結合火焰的激情，共演火焰太極，為觀眾帶來震撼的視覺盛宴。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，以沙灘為臺、海天為幕的沙灘大秀，是落山風藝術季的經典特色，深受民眾喜愛與期待。今晚《渡風者》，原創的360度沈浸式環境劇場，以恆春半島的風、車城的海，加入象徵光明、希望的火為元素，祈望屏東新的一年萬物飛揚，追逐夢想繼續前進。

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本次《渡風者》邀請到馬戲世界冠軍蔡宏毅及太極世界冠軍孫家閎，兩位十大傑出青年首次同台展演，演繹劍與太極的極致創作，令現場觀眾直呼過癮。

總導演蔡宏毅除了帶來獨創驚艷國際的精湛劍舞《行雲流劍》外，聯合即將成真火舞團、屏東日系築夢一輪車俱樂部，在海口港沙灘夜空下共創一齣無畏強風的多元文化震撼演出；世界金牌孫家閎除演出高空太極表演外，更打破傳統太極和舞蹈的界限，藉由太極的柔美結合火焰的激情，共演火焰太極，一系列演出帶起觀眾熱情共鳴。

總導演蔡宏毅除了帶來獨創驚艷國際的精湛劍舞《行雲流劍》外，聯合即將成真火舞團、屏東日系築夢一輪車俱樂部演出。（屏縣府提供）

《渡風者》，原創的360度沈浸式環境劇場，以恆春半島的風、車城的海，加入象徵光明、希望的火為元素。（屏縣府提供）

世大運金牌孫家閎打破傳統太極和舞蹈的界線，藉由太極的柔美結合火焰的激情，共演火焰太極。（屏縣府提供）

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