為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏東落山風藝術季 《渡風者》跨界沙灘火舞 場面絕美

    屏東落山風藝術季沙灘表演，晚間在海口沙灘演出《渡風者》火舞大劇。（屏縣府提供）

    屏東落山風藝術季沙灘表演，晚間在海口沙灘演出《渡風者》火舞大劇。（屏縣府提供）

    2024/12/28 22:35

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東落山風藝術季沙灘表演，今晚在海口沙灘演出《渡風者》火舞大劇，邀請到劍舞藝術家蔡宏毅編導，團隊推出全台首度亮相的4米高火焰巨人，更攜手世大運金牌孫家閎打破傳統太極和舞蹈的界線，藉由太極的柔美結合火焰的激情，共演火焰太極，為觀眾帶來震撼的視覺盛宴。

    屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，以沙灘為臺、海天為幕的沙灘大秀，是落山風藝術季的經典特色，深受民眾喜愛與期待。今晚《渡風者》，原創的360度沈浸式環境劇場，以恆春半島的風、車城的海，加入象徵光明、希望的火為元素，祈望屏東新的一年萬物飛揚，追逐夢想繼續前進。

    本次《渡風者》邀請到馬戲世界冠軍蔡宏毅及太極世界冠軍孫家閎，兩位十大傑出青年首次同台展演，演繹劍與太極的極致創作，令現場觀眾直呼過癮。

    總導演蔡宏毅除了帶來獨創驚艷國際的精湛劍舞《行雲流劍》外，聯合即將成真火舞團、屏東日系築夢一輪車俱樂部，在海口港沙灘夜空下共創一齣無畏強風的多元文化震撼演出；世界金牌孫家閎除演出高空太極表演外，更打破傳統太極和舞蹈的界限，藉由太極的柔美結合火焰的激情，共演火焰太極，一系列演出帶起觀眾熱情共鳴。

    總導演蔡宏毅除了帶來獨創驚艷國際的精湛劍舞《行雲流劍》外，聯合即將成真火舞團、屏東日系築夢一輪車俱樂部演出。（屏縣府提供）

    總導演蔡宏毅除了帶來獨創驚艷國際的精湛劍舞《行雲流劍》外，聯合即將成真火舞團、屏東日系築夢一輪車俱樂部演出。（屏縣府提供）

    《渡風者》，原創的360度沈浸式環境劇場，以恆春半島的風、車城的海，加入象徵光明、希望的火為元素。（屏縣府提供）

    《渡風者》，原創的360度沈浸式環境劇場，以恆春半島的風、車城的海，加入象徵光明、希望的火為元素。（屏縣府提供）

    世大運金牌孫家閎打破傳統太極和舞蹈的界線，藉由太極的柔美結合火焰的激情，共演火焰太極。（屏縣府提供）

    世大運金牌孫家閎打破傳統太極和舞蹈的界線，藉由太極的柔美結合火焰的激情，共演火焰太極。（屏縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    屏東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播