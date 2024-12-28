為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏東萬丹紅豆牛奶節開跑 2000份飯湯、紅豆粽、菜頭粿免費送

    萬丹紅豆牛奶節及跨年晚會在萬丹公園舉行。（記者葉永騫攝）

    萬丹紅豆牛奶節及跨年晚會在萬丹公園舉行。（記者葉永騫攝）

    2024/12/28 16:54

    〔記者葉永騫／屏東報導〕萬丹紅豆牛奶節今天起連續二天在萬丹公園舉行，並舉辦飯湯比賽，免費提供2000份的飯湯、紅豆粽等食品供民眾免費品嚐，現場還有300攤的市集，將各種美食、娛樂遊戲都能在這裡找到，還可以坐牛車、玩跳跳床等吸引了數千位民眾到場，現場滿滿都是人潮，萬丹鄉長李建霖表示，跨年與地方特產和文化結合，帶動地方經濟更加活絡。

    萬丹紅豆牛奶節今天開場，有熱情的踩街活動、重機遊街、舞龍、舞獅，接著在萬丹公園舉行開幕儀式，並且發放2000多份的紅豆粽、菜頭粿等美食讓民眾免費品嚐，吸引了滿滿的人潮排隊；現場進行飯湯競賽，各社區展現自己的實力煮出最好吃的飯湯。水泉村長李協振表示，他們社區煮的飯湯料好實在，有蝦子、章魚等食材，味道鮮美好吃，平時就供應關懷據點的老人家食用，深受歡迎，雖然不是專家，但是熱情滿滿。

    鄉長李建霖表示，紅豆牛奶節與跨年活動結合在一起，從28日起一連串活動讓鄉民快樂過新年，28、29日來萬丹公園，除了可以逛市集、吃美食外，還有限時美食品嚐免費發送，紅豆粽、菜頭粿、豆干每天的上午10點及下午3點半發放，29日還有萬丹馬拉松舉辦、阿公阿嬤活力秀比賽，31日有跨年市集及跨年晚會，讓大家快樂過新年。

    飯湯料好實在，有豐富的海鮮食料，讓人食指大動。（記者葉永騫攝）

    飯湯料好實在，有豐富的海鮮食料，讓人食指大動。（記者葉永騫攝）

    飯湯比賽，社區民眾努力煮出好滋味。（記者葉永騫攝）

    飯湯比賽，社區民眾努力煮出好滋味。（記者葉永騫攝）

    萬丹紅豆牛奶節人潮滿滿。（記者葉永騫攝）

    萬丹紅豆牛奶節人潮滿滿。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    屏東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播