地主封萬丹社中路 縣府派人強制拆除了

拆除人員拆除板模、鋼筋。（記者葉永騫攝）

2024/12/27 16:45

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉社中路莊姓地主認為道路占用到他的私有土地，鋪水泥及板模擋路，引發社中村民不滿，檢舉違建，屏東縣政府城鄉發展處今天調派大型機具及人員到場拆除占用道路板模，打掉水泥地。社中村長莊正三說，縣府發揮公權力，讓他跟村民都鬆了一口氣，村民通行終於不再受阻。

莊姓地主設圍籬，社中路道路縮減，92歲村民莊添福騎腳踏車撞到圍籬摔倒受傷，沒想到反遭地主提告涉嫌毀損，引發村民不滿，上個月社皮派出所抗議，向縣府通報違建。

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城鄉處今天調派大型機具到場拆除，莊姓地主認為所圍道路是他的土地，一度拒絕配合，縣府及萬丹鄉公所說明，建築線內3公尺不能有建物，如果不配合將強制拆除，費用全由地主負擔；如果地主覺得不公平，可以向法院提出訴訟。社中村民紛紛到場聲援縣府拆除人員，地主眼見無法阻止，離開現場。

村中村長莊正三說，感謝縣府派員前來拆除，讓社中路能夠恢復通行，他及村民都鬆了一口氣，終於能夠恢復原有的道路行駛，也希望爭議能夠到此為止。

縣府拆除人員與地主溝通。（記者葉永騫攝）

拆除人員動用大型機具敲掉水泥地。（記者葉永騫攝）

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