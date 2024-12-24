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    墾丁觀光低潮更要好環境 業者、志工辦耶誕淨灘趴

    淨灘活動針對珊瑚礁豐富的後壁湖地區進行。（記者蔡宗憲攝）

    淨灘活動針對珊瑚礁豐富的後壁湖地區進行。（記者蔡宗憲攝）

    2024/12/24 10:52

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島今年觀光陷入嚴重低潮，目前旅遊淡季更是少有觀光客，當地飯店及潛水業者結合志工，在耶誕節前夕舉辦淨灘活動，針對珊瑚礁豐富的後壁湖地區進行，變裝淨灘的畫面也吸引不少民眾目光。

    這場「聖誕俠淨灘派對」是由位於墾丁大光里的馥蘭朵墾丁渡假酒店和台灣潛水聯合主辦，希望在熱鬧的耶誕過節氣氛下，無論墾丁地區有沒有遊客，邀集喜愛海邊的民眾維持墾丁無痕美麗的海岸。

    活動召集人小楷說，墾丁國家公園擁有全台最高珊瑚覆蓋率，尤以後壁湖區域最為豐富，盼以變裝聖誕俠之名力抗落山風整理周邊海灘，和國人與外賓分享恆春半島比肩國際的海岸風貌，更深信美麗的恆春半島風光不會寂寞太久，遊客遲早會重回美麗國境之南。

    除了淨灘，小楷表示，後續更有「環台潛旅」海洋講座與野望影展（綠色奧斯卡）分享，藉由愛護環境志工們聚會，逐步累積旅遊深度與獨特性，共同讓恆春的明天比今天更進步。

    飯店及潛水業者結合志工，在耶誕節前夕舉辦淨灘活動。（記者蔡宗憲攝）

    飯店及潛水業者結合志工，在耶誕節前夕舉辦淨灘活動。（記者蔡宗憲攝）

    飯店及潛水業者結合志工，在耶誕節前夕舉辦淨灘活動。（記者蔡宗憲攝）

    飯店及潛水業者結合志工，在耶誕節前夕舉辦淨灘活動。（記者蔡宗憲攝）

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